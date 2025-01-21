Легкий секрет и лучший результат: в каком порядке смешивать ингредиенты для идеальных блинов

Блины – это блюдо, которое просто не может надоесть. И если воспользоваться простым секретом, то результат всегда будет непревзойденным.

Блины всегда очаровывают не только легкостью, но и универсальностью. Они идеально сочетаются как с солеными, так и сладкими начинками. 24 Канал предлагает сохранить себе рецепт блинов от портала Ukr.Media, с которым они всегда получаются нежными и тонкими.

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Рецепт блинов

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 200 миллилитров кипятка;

– 200 миллилитров кефира;

– 200 граммов муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Взбейте яйца с солью. Добавьте кипяток, продолжая взбивать. Влейте кефир. Просейте муку и смешайте ее с содой. Добавьте смесь к жидкости, добавьте сахар и масло. Тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Оставьте тесто настаиваться на 10 минут. Выпекайте на сковороде, смазанной маслом, до золотистой корочки. Подавайте блины с любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

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