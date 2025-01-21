Легкий секрет и лучший результат: в каком порядке смешивать ингредиенты для идеальных блинов
Блины – это блюдо, которое просто не может надоесть. И если воспользоваться простым секретом, то результат всегда будет непревзойденным.
Блины всегда очаровывают не только легкостью, но и универсальностью. Они идеально сочетаются как с солеными, так и сладкими начинками. 24 Канал предлагает сохранить себе рецепт блинов от портала Ukr.Media, с которым они всегда получаются нежными и тонкими.
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Рецепт блинов
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 миллилитров кипятка;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 граммов муки;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью.
- Добавьте кипяток, продолжая взбивать.
- Влейте кефир.
- Просейте муку и смешайте ее с содой. Добавьте смесь к жидкости, добавьте сахар и масло.
- Тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков. Оставьте тесто настаиваться на 10 минут.
- Выпекайте на сковороде, смазанной маслом, до золотистой корочки.
- Подавайте блины с любимыми дополнениями.
Приятного аппетита!
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