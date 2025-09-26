26 сентября, 09:45
Праздник каждый день: брускетта с томатами, которая заставит ждать перекуса с нетерпением
Основні тези
- Брускетта с томатами – отличная идея для вкусного перекуса.
- Рекомендуется смешивать сыр с помидорами лишь перед подачей, во избежание лишней влаги.
Итальянские хозяйки умеют создавать шедевры даже из самых простых компонентов. Даже если речь идет просто о хлебе и овощах!
Кто сказал, что перекус не может быть праздничным? Устройте себе особый отдых, не тратя много времени и усилий. 24 Канал предлагает сделать это с рецептом аппетитных брускетт с томатами по рецепту "Малушиной кухни".
Читайте также Салат "за две копейки": шедевр из самых простых ингредиентов на каждый день
Обратите внимание!
Смешивайте сыр с нарезанными помидорами только перед подачей, иначе томаты выделят много влаги и смесь будет очень водянистой, советует портал Shuba.
Как сделать брускетты с томатами?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– хлеб;
– зубчик чеснока;
– 300 граммов томатов;
– моцарелла;
– соль и перец по вкусу;
– базилик.
Приготовление:
- Хлеб нарезаем и подрумяниваем с 1 стороны на сковороде.
- Натираем хлеб чесноком.
- Смешиваем измельченные помидоры с сыром на хлеб.
- Выкладываем несколько частиц помидоров, украшаем базиликом, солим и перчим.
- Можно также посыпать брускетты итальянскими травами.
Приятного аппетита!
Чем еще можно перекусить?
- Сезонная намазка из тыквы и плавленых сырков также станет хорошим решением для перекуса.
- А если хочется сладенького, то можно быстро приготовить вкусные какао-кексы.