Італійські господині вміють створювати шедеври навіть з найпростіших компонентів. Навіть якщо йдеться просто про хліб та овочі!

Хто сказав, що перекус не може бути святковим? Влаштуйте собі особливий перепочинок, не витрачаючи багато часу та зусиль. 24 Канал пропонує зробити це з рецептом апетитних брускет з томатами за рецептом "Малушиної кухні".

Зверніть увагу!



Змішуйте сир з нарізаними помідорами лише перед подачею, інакше томати виділять багато вологи і суміш буде дуже водянистою, радить портал Shuba.

Як зробити брускети з томатами?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– хліб;

– зубчик часнику;

– 300 грамів томатів;

– моцарела;

– сіль та перець до смаку;

– базилік.

Приготування:

Хліб нарізаємо та підрумʼянюємо з 1 боку на сковороді. Натираємо хліб часником. Змішуємо подрібнені помідори з сиром на хліб. Викладаємо кілька частинок помідорів, прикрашаємо базиліком, солимо та перчимо. Можна також посипати брускети італійськими травами.

Смачного!

Чим ще можна перекусити?