Как будто только что привезенный из Азии: как приготовить аппетитный удон с курицей
- Рецепт удона с курицей включает лапшу, куриное филе, овощи и разнообразные соусы.
- Это отличная опция для случаев, когда хочется чего-то оригинального, а времени или сил уже нет.
Выходные – это прекрасная возможность немного поэкспериментировать. Азиатский удон с курицей – замечательная опция, которая непременно вам понравится.
Гастрономические традиции Азии уже давно стали привычной частью нашего меню, потеряв статус чего-то необычного. Лапша в сочетании с овощным миксом, сочным мясом и пряными заправками покорила многих своей лаконичностью, гармонией вкусов и возможностью экспериментировать с ингредиентами в зависимости от содержимого вашего холодильника, рассказывает TikTok "Будет вкусно вместе".
Читайте также Такую куриную печень точно будут есть все: рецепт с апельсиновым соусом
Как приготовить аппетитный удон с курицей?
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов лапши удон;
– 400 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 болгарский перец;
– 1 свежий огурец;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 100 миллилитров соуса терияки;
– 2 столовые ложки Sweet Chili;
– соль, кунжут, зелень.
Приготовление:
- Промойте филе, промокните салфеткой и нарежьте тонкими полосками.
- Болгарский перец, лук и огурец нарежьте соломкой, а морковь измельчите длинными брусочками для лучшей текстуры.
- На разогретом масле обжарьте мясо в течение 5 минут, постоянно помешивая, после чего переложите его в отдельную емкость.
- В этой же сковородке пассеруйте морковь, перец и лук 7 – 8 минут.
- Добавьте соевый соус и Sweet Chili, чтобы овощи размягчились, но не потеряли вид.
- Пока готовятся овощи, отварите лапшу до состояния al dente.
- В завершение соедините в сковородке курицу, макаронные изделия, свежий огурец и соус терияки.
- Протушите все вместе 2 – 3 минуты, сбалансируйте вкус солью и подавайте, украсив кунжутом и измельченной зеленью.
Как выбрать свежее куриное филе?
Обращайте внимание на его цвет и поверхность. Качественное мясо имеет равномерный нежно-розовый оттенок без серых пятен, желтизны или синяков, а жир на нем должен быть исключительно белым, подсказывает Onet.
Поверхность филе должна быть слегка влажной, но ни в коем случае не липкой или покрытой слизью. Нажмите пальцем на толстую часть филе: у свежего мяса ямка исчезнет почти мгновенно, а волокна быстро восстановят форму.
Что вкусного приготовить?
- Вам точно понравится оригинальная пицца "Оливье".
- А еще вы просто обязаны попробовать ленивые пельмени.