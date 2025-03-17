Из яйца и стакана молока – 50 булочек к чаю: рецепт, который можно называть сокровищем

Есть рецепты, в которые влюбляются все хозяйки. И этот точно входит в их перечень, ведь дарит фантастический результат при минимальных затратах ингредиентов и усилий.

Нежные булочки с творожной начинкой подарят незабываемые эмоции даже от обычного чаепития. 24 Канал советует сохранить этот рецепт от портала "Господинька", ведь он понадобится вам еще не один раз. Читайте также Сохраните на Пасху: рецепт яичного салата, которым восхищаются уже десятилетиями Рецепт булочек с творожной начинкой Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 200 миллилитров теплого молока;

– 100 миллилитров кефира;

– 4 грамма сухих дрожжей;

– 20 граммов сахара;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 1 яичный белок;

– 400 граммов муки;

– щепотка соли;

начинка:

– 180 граммов творога;

– 180 граммов твердого сыра. Приготовление: Смешиваем молоко, кефир, дрожжи и сахар. Добавляем белок и масло, снова хорошо перемешиваем. Всыпаем муку и соль, замешиваем тесто и оставляем его в тепле на 30 минут. Твердый сыр натираем и смешиваем с творогом. Тесто делим на 4 части, каждую раскатываем, посыпаем крахмалом и выкладываем друг на друга. Начинку выкладываем вдоль одного края, сворачиваем и разрезаем на булочки. Перекладываем на противень, смазываем желтком, посыпаем кунжутом и выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита! Скорлупа отпадет сама: интересные лайфхаки для вареных яиц.