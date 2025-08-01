Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Когда, как не на Маковея: воздушные и ароматные булочки с маком, от которых можно потерять голову
1 августа, 13:25
3

Когда, как не на Маковея: воздушные и ароматные булочки с маком, от которых можно потерять голову

Марта Касиянчук
Основні тези
  • 1 августа отмечаем Маковея, или медово-маковый Спас. Когда еще делать выпечку с маком, как не сегодня?
  • 24 Канал предлагает испечь маковые булочки, что наполнят дом невероятным ароматом.

Булочки с маком – любимая домашняя выпечка многих семей. Ими часто лакомятся за чаепитием и на торжественных мероприятиях в течение всего года. А в летний сезон особенно на праздник Маковея.

Поэтому 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алекса Миля предлагает рецепт воздушных домашних пирожков с маковой начинкой. После приготовления дом будет иметь сказочный аромат!

Читайте также Легкий, воздушный и очень нежный: идеальный манник к чаепитию

Как испечь пирожки с маком?

  • Время: примерно 3 часа
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты для теста: 
– 200 граммов теплого молока; 
– 25 граммов живых дрожжей; 
– 130 граммов сахара; 
– 600 граммов муки; 
– 10 граммов ванильного сахара; 
– 100 граммов сливочного масла; 
– 2 яйца. 

Для начинки: 
600 граммов маковой начинки; 
– 1 яйцо.

Приготовление:

  1. Для опары в теплое молоко добавьте ложку сахара от общего количества и живые дрожжи. Добавьте 6 столовых ложек муки от общего количества и размешайте венчиком.
     
  2. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.
     
  3. Для теста разбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, растопленное масло и размешайте. Влейте опару и соедините венчиком до однородности. Добавьте треть просеянной муки и замешайте тесто ложкой.
     
  4. Досыпьте остальную муку и руками или в тестомесе замешайте не менее 5 – 7 минут. Тесто должно быть мягкое и не липнуть. Если липнет, добавьте еще немного муки, 30 – 50 граммов.
     
  5. После замешивания смажьте тарелку маслом. Выложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут.
     
  6. Достаньте, хорошо примните руками и еще на 30 минут поставьте в теплое место.
     
  7. Тогда достаньте его и разделите на 2 равные части. Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите 300 граммов маковой начинки.
     
  8. Размажьте по тесту начинку, оставив 2 – 3 сантиметра с нижнего края, чтобы им было удобно залепить тесто. Нарежьте каждый рулет на 5 – 6 кусков. Выложите на пергамент, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
     
  9. После этого смажьте верхушки взбитым яйцом. Отправьте в духовку на 20 – 25 минут при температуре 180 градусов. После выпекания накройте пирожки полотенцем и дайте им остыть.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: ленивые пирожные-эклеры, которые не надо выпекать.