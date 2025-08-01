Булочки с маком – любимая домашняя выпечка многих семей. Ими часто лакомятся за чаепитием и на торжественных мероприятиях в течение всего года. А в летний сезон особенно на праздник Маковея.

Поэтому 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алекса Миля предлагает рецепт воздушных домашних пирожков с маковой начинкой. После приготовления дом будет иметь сказочный аромат! Читайте также Легкий, воздушный и очень нежный: идеальный манник к чаепитию Как испечь пирожки с маком? Время: примерно 3 часа

примерно 3 часа Порции: 8 – 10 Ингредиенты для теста:

– 200 граммов теплого молока;

– 25 граммов живых дрожжей;

– 130 граммов сахара;

– 600 граммов муки;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 яйца.



Для начинки:

– 600 граммов маковой начинки;

– 1 яйцо. Приготовление: Для опары в теплое молоко добавьте ложку сахара от общего количества и живые дрожжи. Добавьте 6 столовых ложек муки от общего количества и размешайте венчиком.

Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.

Для теста разбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, растопленное масло и размешайте. Влейте опару и соедините венчиком до однородности. Добавьте треть просеянной муки и замешайте тесто ложкой.

Досыпьте остальную муку и руками или в тестомесе замешайте не менее 5 – 7 минут. Тесто должно быть мягкое и не липнуть. Если липнет, добавьте еще немного муки, 30 – 50 граммов.

После замешивания смажьте тарелку маслом. Выложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут.

Достаньте, хорошо примните руками и еще на 30 минут поставьте в теплое место.

Тогда достаньте его и разделите на 2 равные части. Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите 300 граммов маковой начинки.

Размажьте по тесту начинку, оставив 2 – 3 сантиметра с нижнего края, чтобы им было удобно залепить тесто. Нарежьте каждый рулет на 5 – 6 кусков. Выложите на пергамент, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

После этого смажьте верхушки взбитым яйцом. Отправьте в духовку на 20 – 25 минут при температуре 180 градусов. После выпекания накройте пирожки полотенцем и дайте им остыть. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ленивые пирожные-эклеры, которые не надо выпекать.