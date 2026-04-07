Бутерброды по-львовски для пасхального стола: вкусная закуска, которую готовят годами
7 апреля, 13:31
Бутерброды по-львовски для пасхального стола: вкусная закуска, которую готовят годами

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Статья описывает рецепт приготовления бутербродов по-львовски и с киви, которые подходят для пасхального стола.
  • Бутерброды по-львовски содержат творог, сливочное масло, чеснок, паприку, соль, зелень, хлеб, колбасу, ветчину, вареные яйца, соленый и свежий огурец, помидор и зеленый лук.

Есть закуски, которые не приходится рекламировать за столом или просить гостей их попробовать – их разбирают почти сразу. Именно к таким относятся легендарные бутерброды по-львовски.

Здесь собраны просто лучшие бутерброды – по-львовски и с киви, они такие вкусные! Такие закуски не теряют даже на щедром пасхальном столе.

Как приготовить бутерброды по-львовски?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов домашнего творога; 
– 100 граммов сливочного масла комнатной температуры; 
– 1 зубчик чеснока; 
– сладкая паприка по вкусу; 
– соль по вкусу; 
– зелень по желанию; 
– хлеб или батон; 
– колбаса; 
– ветчина; 
– 2 вареных яйца; 
– квашеный огурец; 
– свежий огурец; 
– помидор; 
– зеленый лук.

Приготовление: 

  1. Для намазки к домашнему сыру добавьте сливочное масло комнатной температуры, чеснок, соль и сладкую паприку.
  2. Если паприку не любите, можете заменить ее мелко нарезанной зеленью. Все перебейте блендером до однородной массы. Если блендера нет, сыр сначала протрите через сито, а затем смешайте с остальными составляющими.
  3. Хлеб или батон нарежьте ломтиками и смажьте сырной намазкой. Отдельно нарежьте колбасу, ветчину, квашеный огурец, свежий огурец и помидор.
  4. Вареные яйца натрите на терке, а зеленый лук мелко нарежьте.
  5. Бутерброды сделайте двух видов: на часть выложите колбасу с квашеным огурцом, а на остальные – ветчину, свежий огурец и помидор.
  6. Сверху посыпьте натертым яйцом и зеленым луком.

Как приготовить бутерброды с киви?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 6 ломтиков батона или багета; 
– 1 киви; 
– 50 граммов твердого сыра или плавленого сырка; 
– 50–100 граммов майонеза; 
– 3 зубчика чеснока; 
– молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Ломтики батона или багета обжарьте с обеих сторон до легкой румяности и дайте им остыть.
  2. Твердый сыр натрите на терке или возьмите плавленый сырок.
  3. Смешайте его с измельченным чесноком, майонезом и молотым перцем.
  4. Все хорошо перемешайте до однородной массы.
  5. Киви нарежьте кусочками или небольшими кубиками.
  6. Охлажденный багет смажьте сырной намазкой, сверху выложите киви и подавайте к столу.

