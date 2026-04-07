Бутерброды по-львовски для пасхального стола: вкусная закуска, которую готовят годами
- Статья описывает рецепт приготовления бутербродов по-львовски и с киви, которые подходят для пасхального стола.
Есть закуски, которые не приходится рекламировать за столом или просить гостей их попробовать – их разбирают почти сразу. Именно к таким относятся легендарные бутерброды по-львовски.
Здесь собраны просто лучшие бутерброды – по-львовски и с киви, они такие вкусные! Такие закуски не теряют даже на щедром пасхальном столе.
Как приготовить бутерброды по-львовски?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов домашнего творога;
– 100 граммов сливочного масла комнатной температуры;
– 1 зубчик чеснока;
– сладкая паприка по вкусу;
– соль по вкусу;
– зелень по желанию;
– хлеб или батон;
– колбаса;
– ветчина;
– 2 вареных яйца;
– квашеный огурец;
– свежий огурец;
– помидор;
– зеленый лук.
Отличная идея на праздник: смотрите. видео
Приготовление:
- Для намазки к домашнему сыру добавьте сливочное масло комнатной температуры, чеснок, соль и сладкую паприку.
- Если паприку не любите, можете заменить ее мелко нарезанной зеленью. Все перебейте блендером до однородной массы. Если блендера нет, сыр сначала протрите через сито, а затем смешайте с остальными составляющими.
- Хлеб или батон нарежьте ломтиками и смажьте сырной намазкой. Отдельно нарежьте колбасу, ветчину, квашеный огурец, свежий огурец и помидор.
- Вареные яйца натрите на терке, а зеленый лук мелко нарежьте.
- Бутерброды сделайте двух видов: на часть выложите колбасу с квашеным огурцом, а на остальные – ветчину, свежий огурец и помидор.
- Сверху посыпьте натертым яйцом и зеленым луком.
Как приготовить бутерброды с киви?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 ломтиков батона или багета;
– 1 киви;
– 50 граммов твердого сыра или плавленого сырка;
– 50–100 граммов майонеза;
– 3 зубчика чеснока;
– молотый перец по вкусу.
Обычные бутерброды могут быть шедевром: смотрите видео
Приготовление:
- Ломтики батона или багета обжарьте с обеих сторон до легкой румяности и дайте им остыть.
- Твердый сыр натрите на терке или возьмите плавленый сырок.
- Смешайте его с измельченным чесноком, майонезом и молотым перцем.
- Все хорошо перемешайте до однородной массы.
- Киви нарежьте кусочками или небольшими кубиками.
- Охлажденный багет смажьте сырной намазкой, сверху выложите киви и подавайте к столу.
