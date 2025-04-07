Нужен только стакан: как легко почистить вареные яйца – секрет бабушек, который пригодится на праздники

Почистить вареные яйца, чтобы белок не прилипал к скорлупе, очень просто. И поможет в этом один нехитрый и действенный способ.

Действительно многое зависит от того, как именно вы варили яйца, или положили их в окромя и добавили ли соду. Однако даже после того, как вы вытащили их из кипятка, нужен правильный алгоритм действий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как легко почистить яйца

Все знают, что после варки яйца немедленно нужно положить в холодную воду. Это гарантирует шелковый перепад температуры, что будет способствовать легкому отделению белка от скорлупы.

Секрет, который пригодится / Фото Freepik

Однако стоит принять во внимание еще одну манипуляцию, которой пользовались еще наши бабушки. Наливаем в банку или стакан немного воды, кладем яйцо и энергично встряхиваем. Благодаря этому они будут чиститься без проблем.

Как это работает: когда яйца бьется о стекло, образуются микротрещины, в которые проникает вода. Она создает между белком и скорлупой "скользящий слой", поэтому чистить яйца будет очень легко.

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