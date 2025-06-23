Без духовки и плиты всего за 5 минут: самый простой способ стерилизации банок

С приближением зимы задача заготовки продуктов года становится все более актуальной – и это задача не из легких. Поэтому хочется, чтобы они хорошо хранились, и для этого очень важно правильно простерилизовать банки.

Обычно хозяйки используют кипяток, духовую печь, или что-то другое. Но все можно сделать гораздо быстрее и проще – в помощь микроволновка, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как стерилизовать банки в микроволновке

Во время подготовки к консервированию важно тщательно вымыть банки. Как для банок, так и для крышек, эксперты рекомендуют использовать натуральные моющие средства, такие как горчичный порошок или пищевая сода, а не традиционные.

После мытья банки следует высушить и простерилизовать. Для этого в каждую банку добавьте 1 – 2 столовые ложки чистой воды.

Теперь поставьте банки в микроволновую печь – большие трехлитровые банки можно положить на бок. Включите микроволновую печь на полную мощность и нагревайте до полного испарения воды, что обычно занимает от 2 до 3 минут.

Будьте осторожны, вынимая банки, поскольку они будут горячими. После этого банки готовы к консервированию.

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