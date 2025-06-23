Зазвичай господині використовують окріп, духову піч, або щось інше. Але все можна зробити набагато швидше і простіше – у допомогу мікрохвильовка, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як стерилізувати банки в мікрохвильовці

Під час підготовки до консервування важливо ретельно вимити банки. Як для банок, так і для кришок, експерти рекомендують використовувати натуральні мийні засоби, такі як гірчичний порошок або харчова сода, а не традиційні.

Після миття банки слід висушити та простерилізувати. Для цього в кожну банку додайте 1 – 2 столові ложки чистої води.

Тепер поставте банки в мікрохвильову піч – великі трилітрові банки можна покласти на бік. Увімкніть мікрохвильову піч на повну потужність і нагрівайте до повного випаровування води, що зазвичай займає від 2 до 3 хвилин.

Будьте обережні, виймаючи банки, оскільки вони будуть гарячими. Після цього банки готові до консервування.

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