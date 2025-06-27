Хитрость, которая пригодится: как быстро размягчить замороженное сливочное масло
- Для быстрого размягчения замороженного сливочного масла нужно стакан нагреть в микроволновке или залить его кипятком.
- Накрыть стаканом масло, чтобы тепло равномерно распределилось, и подождать 3 – 5 минут для получения размягченного масла.
Часто случается, что хозяйки забывают заранее вынуть масло из холодильника или морозилки. Не беда – есть способ, который позволит быстро получить желаемый результат.
Все, что нужно для быстрого размягчения сливочного масла – это стакан или другой небольшой стеклянный способ. Что делать дальше рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Как быстро размягчить сливочное масло
Поставьте стакан в микроволновку на несколько секунд или налейте в него кипяток. Будьте осторожны – стакан должен стать теплым, однако не горячим и не обжигать руки.
После этого накрываем посудой масло. Такой купол позволит равномерно распределить тепло, благодаря чему масло будет прогреваться постепенно и по всей поверхности.
По времени, то все зависит от температуры масла и стакана. В среднем для получения размягченного масла нужно 3 – 5 минут.
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