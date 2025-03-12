Продукт не пострадает: как разморозить мясо за несколько минут

Не всегда есть возможность ждать, пока мясо разморозится естественным способом. В таком случае можно немного ему "помочь" без лишней угрозы.

Есть несколько интересных способов, которые помогут разморозить мясо буквально за считанные минуты. Как ими воспользоваться – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Не надо отказываться от любимых блюд: рецепт вкусных постных дерунов

Как разморозить мясо за считанные минуты

Соль

Перемоем кусок мяса, хорошо натираем его солью и оставляем на 10 – 15 минут. После этого мясо можно готовить. Смывать соль не нужно, а вот дальнейшее добавление соли уже будет под вопросом, чтобы не пересолить блюдо.

Разморозить мясо можно очень быстро / Фото Freepik

Сахар

Нагрейте 1,5 литра воды до температуры около 40 градусов добавьте к ней 3 столовые ложки сахара и хорошо размешайте, чтобы сахар полностью растворился.

Затем аккуратно окуните в эту смесь замороженный кусок мяса и оставьте его на 10 минут для полного размораживания. Растворенный сахар не только ускорит размораживание, но и усилит вкусовые свойства мяса, придавая блюду легкой пикантности.

Микроволновая печь

Поместите продукт в стеклянный контейнер или на тарелку, пригодную для микроволновой печи. Если ваша печь оснащена металлической решеткой, разложите мясо на них, а под них расположите тарелку для стекания жидкости.

Включите режим размораживания (отмеченный символом капли воды) или быстрого оттаивания, выберите соответствующую категорию продукта и нажмите "Старт". Печь должна давать сигналы, когда переворачивать мясо, чтобы оно не стало готовиться.

Если в вашей микроволновой печи нет режима размораживания, выберите самую низкую мощность и работайте по 2–3 минуты, постоянно переворачивая мясо.

Их и сейчас все полюбят: рецепт бутербродов из 90-х.