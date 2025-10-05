Укр Рус
5 октября, 21:02
Вы себя за него поблагодарите: сладкое варенье из яблок, которое вы приготовите одной рукой

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Варенье из яблок можно приготовить с добавлением цитрусовых акцентов для улучшения вкуса.
  • Для сохранения целостности кусочков лучше использовать поздние сорта яблок, такие как Антоновка и Семеренка.

Варенье из яблок точно должно быть в вашей кладовой. А с правильным рецептом вы заготовите его на раз-два.

Одно из главных преимуществ яблок – их универсальность, поэтому отличной идеей будет дополнить их цитрусовыми акцентами. 24 Канал предлагает сделать запасы вкусного варенья без забот с рецептом портала Beszamel.

Обратите внимание! 

Если вы хотите, чтобы кусочки яблок не разварились, варите его из поздних сортов фрукта. Это Антоновка, Глостер, Чемпион и Семеренка, подсказывает портал Ukr.Media.

Как легко сделать вкусное варенье из яблок?

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Ингредиенты
– 3 килограмма яблок;
– 1, 5 стакана сахара; 
– сок 1,5 лимона; 
– 0,5 стакана воды.

Приготовление:

  1. Налейте в кастрюлю воду и поставьте на плиту.
  2. Из лимонов выдавите сок.
  3. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
  4. В кипящую воду всыпьте часть яблок и добавьте половину лимонного сока.
  5. Постепенно подмешивайте остальные яблоки, держа на небольшом огне. Когда кусочки станут развариваться, всыпьте сахар и долейте оставшийся лимонный сок, не забывая помешивать.
  6. Готовое варенье разложите в стерильные банки, оставляя сверху 2 – 3 сантиметра пустого пространства.
  7. Застелите дно кастрюли тканью и поставьте на нее закрытые банки.
  8. Залейте теплой водой и пастеризуйте примерно 20 минут с момента закипания.
  9. Затем выставьте банки на стол и накройте полотенцем до полного остывания.
  10. Хранить такое варенье следует в прохладном темном месте.

Какую закрутку стоит иметь в кладовке?

