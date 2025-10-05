Укр Рус
5 жовтня, 21:02
2

Ви собі за нього подякуєте: солодке варення з яблук, яке ви приготуєте однією рукою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Варення з яблук можна приготувати з додаванням цитрусових акцентів для поліпшення смаку.
  • Для збереження цілісності шматочків краще використовувати пізні сорти яблук, такі як Антонівка та Семеренка.

Варення з яблук точно повинно бути у вашій коморі. А з правильним рецептом ви заготуєте його на раз-два.

Одна з головних переваг яблук – їх універсальність, тож чудовою ідеєю буде доповнити їх цитрусовими акцентами. 24 Канал пропонує зробити запаси смачного варення без турбот з рецептом порталу Beszamel

Зверніть увагу! 

Якщо ви хочете, щоб шматочки яблук не розварилися, варіть його з пізніх сортів фрукта. Це Антонівка, Глостер, Чемпіон та Семеренка, підказує портал Ukr.Media.

Як легко зробити смачне варення з яблук? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 кілограми яблук;
– 1, 5 склянки цукру; 
– сік 1,5 лимона; 
– 0,5 склянки води. 

Приготування

  1. Налийте в каструлю воду й поставте на плиту.
  2. З лимонів видавіть сік.
  3. Яблука вимийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину й наріжте кубиками.
  4. У киплячу воду всипте частину яблук і додайте половину лимонного соку.
  5. Поступово підмішуйте решту яблук, тримаючи на невеликому вогні. Коли шматочки стануть розварюватися, всипте цукор і долийте решту лимонного соку, не забуваючи помішувати.
  6. Готове варення розкладіть у стерильні банки, залишаючи зверху 2 – 3 сантиметри порожнього простору.
  7. Застеліть дно каструлі тканиною та поставте на неї  закриті банки.
  8. Залийте теплою водою й пастеризуйте приблизно 20 хвилин від моменту закипання.
  9. Потім виставте банки на стіл та накрийте рушником до повного охолодження.
  10. Зберігати таке варення слід у прохолодному темному місці.

