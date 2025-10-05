Варення з яблук точно повинно бути у вашій коморі. А з правильним рецептом ви заготуєте його на раз-два.

Одна з головних переваг яблук – їх універсальність, тож чудовою ідеєю буде доповнити їх цитрусовими акцентами. 24 Канал пропонує зробити запаси смачного варення без турбот з рецептом порталу Beszamel.

До теми Насолода без зусиль: готуємо варення на сковороді – підійде будь-яка ягода чи фрукт

Зверніть увагу!



Якщо ви хочете, щоб шматочки яблук не розварилися, варіть його з пізніх сортів фрукта. Це Антонівка, Глостер, Чемпіон та Семеренка, підказує портал Ukr.Media.

Як легко зробити смачне варення з яблук?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми яблук;

– 1, 5 склянки цукру;

– сік 1,5 лимона;

– 0,5 склянки води.

Приготування:

Налийте в каструлю воду й поставте на плиту. З лимонів видавіть сік. Яблука вимийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину й наріжте кубиками. У киплячу воду всипте частину яблук і додайте половину лимонного соку. Поступово підмішуйте решту яблук, тримаючи на невеликому вогні. Коли шматочки стануть розварюватися, всипте цукор і долийте решту лимонного соку, не забуваючи помішувати. Готове варення розкладіть у стерильні банки, залишаючи зверху 2 – 3 сантиметри порожнього простору. Застеліть дно каструлі тканиною та поставте на неї закриті банки. Залийте теплою водою й пастеризуйте приблизно 20 хвилин від моменту закипання. Потім виставте банки на стіл та накрийте рушником до повного охолодження. Зберігати таке варення слід у прохолодному темному місці.

Яку закрутку варто мати у коморі?