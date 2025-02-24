Не поверите, пока не попробуете: как сварить свеклу за 10 минут – оригинальный способ

Варить свеклу можно в разы быстрее, чем мы привыкли. И все, что для этого нужно – микроволновая печь!

Из вареной свеклы можно приготовить так много вкусных блюд, однако не всегда есть время, чтобы долго ее варить. Впрочем, есть способ, который оставит эту проблему в прошлом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как быстро сварить свеклу

Положите свеклу в микроволновку и установите высокую мощность. Готовьте в течение 5 – 10 минут, в зависимости от размера корнеплода.

Лайфхак на всю жизнь / Фото Pixabay

По истечении положенного времени осторожно выньте свеклу из микроволновки. Будьте внимательны: пар может обжечь. Проверьте готовность, проколов свеклу ножом или вилкой. Если она легко прокалывается, значит, готова.

Если нужно еще готовить – верните свеклу в микроволновку, но проверяйте готовность через короткие промежутки времени. Не стоит готовить свеклу слишком долго, поскольку она может потерять свою сочность.

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