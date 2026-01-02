Гора вкусностей за 10 минут: дешевые ингредиенты и не надо духовки

Когда за окном метель, так хочется добавить атмосфере уюта. В этом поможет любимый чай и невероятное лакомство, на приготовление которого нужно считанные минуты.

Не надо бежать в пекарню или магазин, чтобы насладиться моментом с чем-то вкусненьким. Достаточно простых ингредиентов и немного старания, чтобы ваш перерыв стал сказочным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить быстрое лакомство к чаю?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка мягкого сливочного масла;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 3 столовые ложки воды;

– 130 граммов – 150 граммов муки;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– масло для обжаривания;

– мед и кокосовая стружка для декора.

Легко, быстро и очень вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

Яйца взбиваем с солью и сахаром, добавляем сливочное масло. Вливаем воду с уксусом и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, руками замешиваем тесто и оставляем его отдохнуть на 10 минут. Раскатываем тесто и нарезаем квадратиками. Обжариваем в большом количестве масла. Смазываем медом и посыпаем кокосовой стружкой.

Можно ли воспользоваться духовкой?

Если вам не нравится жарка в масле – есть легкий альтернативный вариант. Можете испечь печенье в духовке, оно получится так же вкусным, подсказывает Fajne gotowanie.

Уксус и разрыхлитель помогут ему подняться, поэтому печенье будет воздушным и большим в объеме. Попробуйте стандартную температуру в 180 градусов и 15 минут времени.

