Сладкая магия на каждый день: готовим пирожные за считанные минуты – вам не поверят, что это реально

Если вам захочется вкусных пирожных, не спешите бежать в кафе. Вы можете приготовить десерт за считанные минуты, а еще он выглядит как будто только что с витрины!

Вам может показаться, что этот рецепт на грани фантастики, но здесь действительно нет никакой магии. Вкусные пирожные действительно можно подать к столу за считанные минуты, если знать правильный рецепт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт быстрых пирожных

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

бисквит:

– 2 банана;

– 2 яйца;

– 3 – 4 столовые ложки какао;

– пол горсти орехов;

– 5 фиников;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

крем:

– 200 граммов крем-сыра;

– 2 чайные ложки горького шоколада;

– 40 миллилитров молока;

– подсластитель по вкусу.

Приготовление:

В чашу блендера поместите бананы, яйца, какао-порошок и разрыхлитель. Затем добавьте очищенные финики и грецкие орехи, измельчите все до однородности. Полученную массу разлейте по формам для маффинов и готовьте в микроволновке 4 минуты при максимальной мощности. После приготовления дайте выпечке остыть, затем разрежьте ее вдоль - на две или три части, в зависимости от высоты. Для крема нагрейте молоко с черным шоколадом в микроволновке или на плите, пока шоколад полностью не растворится. После чего охладите смесь. В миску положите мягкий творог. Добавьте ванилин и подсластитель на свой вкус. Взбейте все блендером до кремообразного состояния. Намажьте кексики творожным кремом - и можно подавать.

Приятного аппетита!

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