Ленивый рулет для занятых: идеальный вариант лакомства на скорую руку

Если времени стоять на кухне, а сладкого хочется "на уже", то этот рулет станет настоящим подарком. Всего несколько простых движений – и он уже на вашем столе!

Парадигма долгого стояния у плиты, когда захотелось сладенького – это уже прошлое. Современным хозяйкам нужен быстрый результат за минимум усилий – именно это предлагает Cookpad.

Как быстро приготовить рулет к чаю?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– пакетик ванильного сахара;

начинка:

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 150 граммов вареного сгущенного молока;

– по желанию можно добавить орехи или сухофрукты.

Вкусно, просто и дешево / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте ванильный сахар и постепенно вмешайте муку. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком до однородного крема. Вылейте тесто на противень, застеленный смазанным пергаментом, разровняйте и выпекайте 10 – 15 минут до готовности (корж должен быть упругим). Достаньте бисквит вместе с пергаментом, дайте немного остыть, переложите на чистую бумагу или полотенце, снимите пергамент и осторожно сверните в рулет. Полностью остудите полностью остудите. Разверните корж, равномерно смажьте кремом, снова сверните и оставьте на некоторое время, чтобы рулет пропитался.

Как правильно взбивать яйца на бисквит?

Взбивание яиц – 90% успеха бисквита. Этому процессу редко уделяют достаточно внимания, и поэтому получают не такой замечательный результат, напоминает Beszamel.

Яйца должны быть комнатной температуры. А еще можно отдельно взбивать белки и желтки с сахаром – так результат получится еще более воздушным.

