Ленивый рулет для занятых: идеальный вариант лакомства на скорую руку
- Рулет можно приготовить за 40 минут, используя 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ванильный сахар, сливочное масло и вареное сгущенное молоко.
- Для разнообразия вкуса можно добавить орехи или сухофрукты.
Если времени стоять на кухне, а сладкого хочется "на уже", то этот рулет станет настоящим подарком. Всего несколько простых движений – и он уже на вашем столе!
Парадигма долгого стояния у плиты, когда захотелось сладенького – это уже прошлое. Современным хозяйкам нужен быстрый результат за минимум усилий – именно это предлагает Cookpad.
Как быстро приготовить рулет к чаю?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– пакетик ванильного сахара;
начинка:
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 150 граммов вареного сгущенного молока;
– по желанию можно добавить орехи или сухофрукты.
Вкусно, просто и дешево / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы.
- Добавьте ванильный сахар и постепенно вмешайте муку.
- Отдельно взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком до однородного крема.
- Вылейте тесто на противень, застеленный смазанным пергаментом, разровняйте и выпекайте 10 – 15 минут до готовности (корж должен быть упругим).
- Достаньте бисквит вместе с пергаментом, дайте немного остыть, переложите на чистую бумагу или полотенце, снимите пергамент и осторожно сверните в рулет.
- Полностью остудите полностью остудите.
- Разверните корж, равномерно смажьте кремом, снова сверните и оставьте на некоторое время, чтобы рулет пропитался.
Как правильно взбивать яйца на бисквит?
Взбивание яиц – 90% успеха бисквита. Этому процессу редко уделяют достаточно внимания, и поэтому получают не такой замечательный результат, напоминает Beszamel.
Яйца должны быть комнатной температуры. А еще можно отдельно взбивать белки и желтки с сахаром – так результат получится еще более воздушным.
