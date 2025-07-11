Его съедают целыми тазами: салат с крабовыми палочками за 10 минут
- На приготовление этого салата уходит всего 10 минут.
- Идеальный выбор для быстрого и вкусного перекуса.
Когда на трапезе есть салат – удовольствия всегда больше. С этим рецептом вам никогда не придется от него отказываться.
Если вы любите салаты с крабовыми палочками, то этот рецепт точно должен быть в вашей коллекции. С ним аппетитное любимое блюдо будет на столе за каких-то 10 минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Рецепт салата с крабовыми палочками
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– щепотка соли;
– 3 куриных яйца;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 свежий огурец;
– 200 граммов моркови по-корейски.
Приготовление:
Крабовые палочки очищаем от оболочки и измельчаем на мелкие кусочки.
Яйца отвариваем, очищаем от скорлупы и нарезаем небольшими кубиками.
Свежий огурец режем кубиками, кожуру не снимаем.
Перед подачей салат подсаливаем, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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