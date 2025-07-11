Его съедают целыми тазами: салат с крабовыми палочками за 10 минут

Когда на трапезе есть салат – удовольствия всегда больше. С этим рецептом вам никогда не придется от него отказываться.

Если вы любите салаты с крабовыми палочками, то этот рецепт точно должен быть в вашей коллекции. С ним аппетитное любимое блюдо будет на столе за каких-то 10 минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов". Кстати Роскошное спасение в жару: готовим малиновый сорбет за 15 минут Рецепт салата с крабовыми палочками Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– щепотка соли;

– 3 куриных яйца;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 свежий огурец;

– 200 граммов моркови по-корейски. Приготовление: Крабовые палочки очищаем от оболочки и измельчаем на мелкие кусочки. Яйца отвариваем, очищаем от скорлупы и нарезаем небольшими кубиками. Свежий огурец режем кубиками, кожуру не снимаем. Перед подачей салат подсаливаем, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Чтобы покупать только натуральный продукт: как выбрать качественное какао.