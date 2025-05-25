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Новости Вкусно Салаты и закуски Быстрее просто не бывает: салат "Свеженький" на каждый день – считанные минуты для удовольствия
25 мая, 23:35
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Быстрее просто не бывает: салат "Свеженький" на каждый день – считанные минуты для удовольствия

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Свеженький" готовится за 5 минут из простых ингредиентов: моркови, огурцов, сыра, сметаны, чеснока, соли и перца.
  • Этот быстрый рецепт подходит для ежедневного приготовления, поскольку все ингредиенты всегда есть в холодильнике.

В весенний период трапеза без салата просто невозможна. И подать что-то вкусное и оригинальное вполне реально за считанные минуты.

Этот салат можно готовить каждый день, ведь все ингредиенты всегда будут в вашем холодильнике, а процесс приготовления занимает всего несколько минут. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Смачненьке", к которому можно обращаться по любому случаю.

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Рецепт салата "Свеженький"

  • Время: 5 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 морковь;
– 2 огурца;
– 150 граммов сыра;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь и огурцы грубо натираем.
  2. Сыр также перетираем и смешиваем с морковью и огурцом.
  3. Отдельно смешиваем сметану, чеснок, соль и перец.
  4. Заправляем салат.
  5. Подаем с любыми ингредиентами.

Приятного аппетита!

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