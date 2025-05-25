Быстрее просто не бывает: салат "Свеженький" на каждый день – считанные минуты для удовольствия

В весенний период трапеза без салата просто невозможна. И подать что-то вкусное и оригинальное вполне реально за считанные минуты.

Этот салат можно готовить каждый день, ведь все ингредиенты всегда будут в вашем холодильнике, а процесс приготовления занимает всего несколько минут. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Смачненьке", к которому можно обращаться по любому случаю.

Не пропустите Идеальная закуска за 5 минут существует: рецепт бутербродов "Филадельфия"

Рецепт салата "Свеженький"

Время: 5 минут

5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 морковь;

– 2 огурца;

– 150 граммов сыра;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Морковь и огурцы грубо натираем. Сыр также перетираем и смешиваем с морковью и огурцом. Отдельно смешиваем сметану, чеснок, соль и перец. Заправляем салат. Подаем с любыми ингредиентами.

Приятного аппетита!

Любимая закуска без забот: как приготовить форшмак с сардинами.