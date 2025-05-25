25 мая, 23:35
Быстрее просто не бывает: салат "Свеженький" на каждый день – считанные минуты для удовольствия
Основні тези
- Салат "Свеженький" готовится за 5 минут из простых ингредиентов: моркови, огурцов, сыра, сметаны, чеснока, соли и перца.
- Этот быстрый рецепт подходит для ежедневного приготовления, поскольку все ингредиенты всегда есть в холодильнике.
В весенний период трапеза без салата просто невозможна. И подать что-то вкусное и оригинальное вполне реально за считанные минуты.
Этот салат можно готовить каждый день, ведь все ингредиенты всегда будут в вашем холодильнике, а процесс приготовления занимает всего несколько минут. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Смачненьке", к которому можно обращаться по любому случаю.
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Рецепт салата "Свеженький"
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 морковь;
– 2 огурца;
– 150 граммов сыра;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Морковь и огурцы грубо натираем.
- Сыр также перетираем и смешиваем с морковью и огурцом.
- Отдельно смешиваем сметану, чеснок, соль и перец.
- Заправляем салат.
- Подаем с любыми ингредиентами.
Приятного аппетита!
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