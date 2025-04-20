Салат на миллион: рецепт изысканного и вкусного Цезаря с креветками

Удивите гостей на Пасху, приготовив яркий и невероятно вкусный Цезарь с креветками. Этот быстрый и одновременно изысканный вариант классического салата включает сладкие обжаренные креветки, хрустящий салат ромен, домашние сухарики и пикантную заправку.

За праздничным столом гости точно будут поражены. Рецептом Цезаря с креветками делится 24 Канал со ссылкой на Food.

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Салат Цезарь с креветками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов жареных сухариков;

– 180 миллилитров оливкового масла;

– 4 столовые ложки лимонного сока;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1/2 стакана пармезана тертого;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного перца;

– 500 граммов креветок;

– 1 пучок салата ромен;

– 500 граммов томатов черри.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Используйте уже готовые хлебные сухарики или приготовьте их самостоятельно из цельнозернового хлеба. Для этого сбрызните хлебные кубики 1 столовой ложкой масла и выложите на большой противень. Выпекайте до хрустящей корочки снаружи и слегка подрумяненной корочки, примерно 15 минут. Дайте остыть.

Тем временем положите лимонный сок, чеснок, пармезан, горчицу, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки перца и 1 чайной ложки анчоусной пасты, по желанию, в блендер и смешайте до однородной массы.

Не выключая блендер, медленно добавьте 3/4 стакана масла. Или же взбейте вместе все ингредиенты, кроме масла, а затем медленно добавьте масло, продолжая взбивать.

В разогретую сковороду или на противень бросьте креветки с оставшейся 1 столовой ложки масла, 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Жарьте, перевернув один раз, до полной готовности, примерно 4 минуты.

В большой миске смешайте салат, помидоры, сухарики и креветки. Добавьте заправку и перемешайте, чтобы она покрыла салат.

Готово!

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