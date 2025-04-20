Салат на миллион: рецепт изысканного и вкусного Цезаря с креветками
Удивите гостей на Пасху, приготовив яркий и невероятно вкусный Цезарь с креветками. Этот быстрый и одновременно изысканный вариант классического салата включает сладкие обжаренные креветки, хрустящий салат ромен, домашние сухарики и пикантную заправку.
За праздничным столом гости точно будут поражены. Рецептом Цезаря с креветками делится 24 Канал со ссылкой на Food.
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Салат Цезарь с креветками
- Время: 30 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов жареных сухариков;
– 180 миллилитров оливкового масла;
– 4 столовые ложки лимонного сока;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 стакана пармезана тертого;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка соли;
– 1/2 чайной ложки черного перца;
– 500 граммов креветок;
– 1 пучок салата ромен;
– 500 граммов томатов черри.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Используйте уже готовые хлебные сухарики или приготовьте их самостоятельно из цельнозернового хлеба. Для этого сбрызните хлебные кубики 1 столовой ложкой масла и выложите на большой противень. Выпекайте до хрустящей корочки снаружи и слегка подрумяненной корочки, примерно 15 минут. Дайте остыть.
- Тем временем положите лимонный сок, чеснок, пармезан, горчицу, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки перца и 1 чайной ложки анчоусной пасты, по желанию, в блендер и смешайте до однородной массы.
- Не выключая блендер, медленно добавьте 3/4 стакана масла. Или же взбейте вместе все ингредиенты, кроме масла, а затем медленно добавьте масло, продолжая взбивать.
- В разогретую сковороду или на противень бросьте креветки с оставшейся 1 столовой ложки масла, 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Жарьте, перевернув один раз, до полной готовности, примерно 4 минуты.
- В большой миске смешайте салат, помидоры, сухарики и креветки. Добавьте заправку и перемешайте, чтобы она покрыла салат.
Готово!
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