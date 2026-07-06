Чайный гриб, который стоял у родителей на кухне: как приготовить комбучу для жарких дней

Банка с чайным грибом когда-то стояла на многих кухнях – ее накрывали марлей, переставляли подальше от солнца и ждали, пока обычный сладкий чай превратится в кисловатый домашний напиток. Теперь эту старую традицию чаще называют комбучей, но принцип остался почти прежним.

В летнем варианте в готовую основу добавляют дыню и арбуз, а после второй ферментации напиток становится легким, холодным и с естественными пузырьками. Чайный гриб можно превратить в замечательный и современный летний коктейль, сообщает "Вдома Смачнее". Интересно: один рецепт баклажанов "как грибы" – два способа хранения: в холодильнике или в банках Как приготовить домашнюю комбучу с дыней и арбузом? Время : 20 минут + 7–10 дней первой ферментации + 2–3 дня второй ферментации

: 20 минут + 7–10 дней первой ферментации + 2–3 дня второй ферментации Порций: примерно 1 литр напитка Ингредиенты:

– 4 грамма черного чая без примесей;

– 80 граммов сахара;

– 500 миллилитров кипятка;

– 500 миллилитров фильтрованной воды;

– чайный гриб;

– 100 миллилитров готовой комбучи;

– кусочек дыни;

– кусочек арбуза. Популярный напиток своими руками: смотрите видео Приготовление: Простерилизуйте банку. Черный чай и сахар залейте кипятком и оставьте на 10 минут, чтобы чай хорошо заварился, а сахар растворился. После этого процедите чай в подготовленную банку, добавьте фильтрованную воду и оставьте основу до полного остывания до комнатной температуры. В холодный чай осторожно положите чайный гриб и влейте 100 миллилитров готовой комбучи. Накройте банку марлей и оставьте в месте без прямых солнечных лучей на 7 – 10 дней. После первой ферментации чистой рукой достаньте гриб, отложите его вместе со 100 миллилитрами готовой комбучи для следующей партии, а остальную часть напитка разлейте в простерилизованные герметичные бутылки. Дыню и арбуз мелко нарежьте и добавьте в бутылки. Оставьте комбучу еще на 2 – 3 дня для второй ферментации – именно на этом этапе в напитке появляются естественные пузырьки. После этого комбучу можно охладить и подавать. Для следующей партии снова приготовьте сладкий чай, добавьте воду, чайный гриб и немного готовой комбучи.