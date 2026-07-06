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6 июля, 18:44
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Чайный гриб, который стоял у родителей на кухне: как приготовить комбучу для жарких дней

Лилия Имбировская-Сиваковская

Банка с чайным грибом когда-то стояла на многих кухнях – ее накрывали марлей, переставляли подальше от солнца и ждали, пока обычный сладкий чай превратится в кисловатый домашний напиток. Теперь эту старую традицию чаще называют комбучей, но принцип остался почти прежним.

В летнем варианте в готовую основу добавляют дыню и арбуз, а после второй ферментации напиток становится легким, холодным и с естественными пузырьками. Чайный гриб можно превратить в замечательный и современный летний коктейль, сообщает "Вдома Смачнее".

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Как приготовить домашнюю комбучу с дыней и арбузом?

  • Время: 20 минут + 7–10 дней первой ферментации + 2–3 дня второй ферментации
  • Порций: примерно 1 литр напитка

Ингредиенты
– 4 грамма черного чая без примесей; 
– 80 граммов сахара; 
– 500 миллилитров кипятка; 
– 500 миллилитров фильтрованной воды;
– чайный гриб; 
– 100 миллилитров готовой комбучи; 
– кусочек дыни; 
– кусочек арбуза.

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Приготовление:

  1. Простерилизуйте банку. Черный чай и сахар залейте кипятком и оставьте на 10 минут, чтобы чай хорошо заварился, а сахар растворился.
  2. После этого процедите чай в подготовленную банку, добавьте фильтрованную воду и оставьте основу до полного остывания до комнатной температуры.
  3. В холодный чай осторожно положите чайный гриб и влейте 100 миллилитров готовой комбучи. Накройте банку марлей и оставьте в месте без прямых солнечных лучей на 7 – 10 дней.
  4. После первой ферментации чистой рукой достаньте гриб, отложите его вместе со 100 миллилитрами готовой комбучи для следующей партии, а остальную часть напитка разлейте в простерилизованные герметичные бутылки.
  5. Дыню и арбуз мелко нарежьте и добавьте в бутылки. Оставьте комбучу еще на 2 – 3 дня для второй ферментации – именно на этом этапе в напитке появляются естественные пузырьки.
  6. После этого комбучу можно охладить и подавать.
  7. Для следующей партии снова приготовьте сладкий чай, добавьте воду, чайный гриб и немного готовой комбучи.

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