Чайный гриб, который стоял у родителей на кухне: как приготовить комбучу для жарких дней
Банка с чайным грибом когда-то стояла на многих кухнях – ее накрывали марлей, переставляли подальше от солнца и ждали, пока обычный сладкий чай превратится в кисловатый домашний напиток. Теперь эту старую традицию чаще называют комбучей, но принцип остался почти прежним.
В летнем варианте в готовую основу добавляют дыню и арбуз, а после второй ферментации напиток становится легким, холодным и с естественными пузырьками. Чайный гриб можно превратить в замечательный и современный летний коктейль, сообщает "Вдома Смачнее".
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Как приготовить домашнюю комбучу с дыней и арбузом?
- Время: 20 минут + 7–10 дней первой ферментации + 2–3 дня второй ферментации
- Порций: примерно 1 литр напитка
Ингредиенты:
– 4 грамма черного чая без примесей;
– 80 граммов сахара;
– 500 миллилитров кипятка;
– 500 миллилитров фильтрованной воды;
– чайный гриб;
– 100 миллилитров готовой комбучи;
– кусочек дыни;
– кусочек арбуза.
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Приготовление:
- Простерилизуйте банку. Черный чай и сахар залейте кипятком и оставьте на 10 минут, чтобы чай хорошо заварился, а сахар растворился.
- После этого процедите чай в подготовленную банку, добавьте фильтрованную воду и оставьте основу до полного остывания до комнатной температуры.
- В холодный чай осторожно положите чайный гриб и влейте 100 миллилитров готовой комбучи. Накройте банку марлей и оставьте в месте без прямых солнечных лучей на 7 – 10 дней.
- После первой ферментации чистой рукой достаньте гриб, отложите его вместе со 100 миллилитрами готовой комбучи для следующей партии, а остальную часть напитка разлейте в простерилизованные герметичные бутылки.
- Дыню и арбуз мелко нарежьте и добавьте в бутылки. Оставьте комбучу еще на 2 – 3 дня для второй ферментации – именно на этом этапе в напитке появляются естественные пузырьки.
- После этого комбучу можно охладить и подавать.
- Для следующей партии снова приготовьте сладкий чай, добавьте воду, чайный гриб и немного готовой комбучи.