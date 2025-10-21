Укр Рус
21 октября, 16:30
2

Самый легкий десерт осени: готовим фаршированные яблоки по-бессарабски

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Фаршированные яблоки являются быстрым, вкусным и полезным десертом.
  • Рецепт фаршированных яблок по-бессарабски такой простой, что им можно пользоваться хоть каждый день.

Фаршированные яблоки – это быстро, вкусно и полезно. Этот десерт точно должен войти в вашу кулинарную повседневность!

Фаршированные яблоки могут стать вашей кулинарной визитной карточкой, если выбрать оригинальный рецепт. 24 Канал предлагает обратить внимание на фаршированные яблоки по-бессарабски от портала Shuba – даже самые простые блюда могут выглядеть празднично.

Важно! 

По желанию вы можете экспериментировать с начинкой. Например, рис с сухофруктами добавит блюду сытности, советует портал Foodlez.

Как сделать фаршированные яблоки по-бессарабски?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 4 яблока;
– 150 граммов творога;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка изюма;
– 5 граммов ванильного сахара;
– 5 граммов молотой корицы;
– 30 граммов цедры лимона.

Приготовление:

  1. Осторожно вырежьте сердцевину из яблок, а ложкой сформируйте внутри небольшие углубления для начинки.
  2. На кожуре сделайте несколько тонких надрезов, чтобы во время выпекания плоды не полопались.
  3. Подготовьте начинку: соедините все нужные ингредиенты и хорошо перемешайте.
  4. Наполните яблоки начинкой, разложите их в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов.
  5. Готовьте примерно 30 минут, ориентируясь на размер плодов.
  6. Подавайте запеченные яблоки теплыми со сметаной.

Приятного аппетита!

