Самый легкий десерт осени: готовим фаршированные яблоки по-бессарабски
- Фаршированные яблоки являются быстрым, вкусным и полезным десертом.
- Рецепт фаршированных яблок по-бессарабски такой простой, что им можно пользоваться хоть каждый день.
Фаршированные яблоки – это быстро, вкусно и полезно. Этот десерт точно должен войти в вашу кулинарную повседневность!
Фаршированные яблоки могут стать вашей кулинарной визитной карточкой, если выбрать оригинальный рецепт. 24 Канал предлагает обратить внимание на фаршированные яблоки по-бессарабски от портала Shuba – даже самые простые блюда могут выглядеть празднично.
Важно!
По желанию вы можете экспериментировать с начинкой. Например, рис с сухофруктами добавит блюду сытности, советует портал Foodlez.
Как сделать фаршированные яблоки по-бессарабски?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 150 граммов творога;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка изюма;
– 5 граммов ванильного сахара;
– 5 граммов молотой корицы;
– 30 граммов цедры лимона.
Приготовление:
- Осторожно вырежьте сердцевину из яблок, а ложкой сформируйте внутри небольшие углубления для начинки.
- На кожуре сделайте несколько тонких надрезов, чтобы во время выпекания плоды не полопались.
- Подготовьте начинку: соедините все нужные ингредиенты и хорошо перемешайте.
- Наполните яблоки начинкой, разложите их в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов.
- Готовьте примерно 30 минут, ориентируясь на размер плодов.
- Подавайте запеченные яблоки теплыми со сметаной.
Приятного аппетита!
