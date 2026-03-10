Только не в воде: в чем стоит варить картофель, чтобы он получился рассыпчатым и ароматным

Варка картофеля в овощном бульоне – простой способ сделать обычный гарнир значительно ароматнее. В отличие от воды, бульон сразу придает картофелю насыщенный вкус и приятный запах.

Во время варки клубни впитывают аромат корнеплодов, поэтому блюдо получается более выразительным и мягким по текстуре, пишет Pysznosci. Готовый картофель хорошо сочетается с мясом, рыбой или тушеными овощами. Для более насыщенного вкуса в бульон иногда добавляют зубчик чеснока или веточку любистка.

Как приготовить картофель на овощном бульоне?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 150 граммов моркови;

– 100 граммов корня петрушки;

– 100 граммов корня сельдерея;

– 2 литра воды;

– 3 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 10 граммов морской соли;

– 5 граммов свежего сливочного масла жирностью 82%.

Приготовление:

Очистите картофель, хорошо промойте его под проточной водой и нарежьте большими обычными кусочками, стараясь, чтобы они были примерно одинаковыми по размеру. Морковь, корень петрушки и корень сельдерея также очистите, нарежьте мелкими кубиками и переложите в широкую металлическую кастрюлю. Залейте овощи водой, добавьте лавровый лист и душистый перец, накройте крышкой и варите примерно 20 минут. Затем осторожно выложите картофель в хорошо кипящий овощной бульон и всыпьте отмеренное количество морской соли. Снова накройте кастрюлю крышкой и готовьте на среднем огне еще 15 – 20 минут, время от времени проверяя готовность вилкой. Когда кусочки картофеля станут мягкими, но еще будут сохранять форму, аккуратно слейте бульон в отдельную посуду. После этого несколько секунд пропарьте картофель на дне кастрюли, слегка встряхивая его, чтобы поверхность немного подсохла и стала матовой. В конце добавьте кусочек свежего сливочного масла – оно растает и образует нежное бархатное покрытие, которое подчеркнет овощной аромат.

Какие специи можно добавлять к вареному картофелю?

К вареному картофелю можно добавлять немало специй и трав, ведь он имеет довольно нейтральный вкус и хорошо впитывает ароматы, пишет The Mediterranean Dish. Чаще всего используют соль, черный перец, чеснок, лук, семена сельдерея, тмин или куркуму.

Не менее удачно картофель сочетается со свежей и сушеной зеленью. К ней подходят укроп, зеленый лук, тимьян, розмарин, эстрагон, орегано, кинза и даже мята. Все зависит от того, какой вкусовой акцент хочется получить – пряный или свежий.

Добавлять специи лучше всего тогда, когда картофель еще горячий. В таком виде он лучше впитывает соль, перец и аромат трав. Именно поэтому после варки ее советуют сразу смешать с грубой солью, черным перцем и выбранными специями.

