Вариантов просто множество: чем можно заменить соль

Бывает, что соль дома закончилась, а бежать в магазин времени нет, ведь вы уже начали готовить. Не беда – есть множество заменителей, от которых ваш шедевр только выиграет.

Много интересных заменителей соли точно всегда есть на вашей кухне. Как ими воспользоваться и какие оттенки они придадут блюду рассказывает 24 Канал.

Интересно Его считают одним из лучших в мире: соус для макарон всего из 3 ингредиентов

Чем можно заменить соль

Первое, что приходит в голову – лимонный сок. С ним блюдо будет не только полезнее, но и приобретет колоритный цитрусовый оттенок. Также можно воспользоваться соевым соусом, в составе которого есть соль. Он подходит для первых блюд, мяса и салатов.

Незаменимых ингредиентов не бывает / Фото Freepik

Еще одна распространенная опция – чеснок. В случае замены соли лучше использовать гранулированный вариант. Также можно использовать смесь сушеных овощей и специи, вкус которых может компенсировать отсутствие соли.

Если это будет уместно, можно использовать соленый огурец или маринованный помидор. В первые блюда можно даже добавить небольшое количество рассола.

Быстро, полезно и вкусно: салат из красной капусты, который расхваливают все хозяйки.