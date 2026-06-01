Не выбрасывайте стрелки чеснока: на сковородке они становятся нежной сезонной закуской

Каждый год в это время на огородах повторяется одна и та же история. Стрелки чеснока срезают, складывают в ведро или просто выбрасывают, даже не задумываясь, что из них можно приготовить отдельное блюдо. А зря, на сковороде они меняются до неузнаваемости – становятся мягкими, сочными и совсем не такими резкими, как можно подумать.

Многие после первой попытки удивляются, что эта простая сезонная закуска на вкус не хуже популярных летних овощей. А готовится буквально за несколько минут, рассказывает знаменитый Владимир Ярославский. Как приготовить стрелки чеснока? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов молодых стрелок чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 30 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки воды;

– соль по вкусу. Эта закуска вас покорит: смотрите видео Приготовление: Для этого блюда лучше всего подходят молодые и сочные стрелки чеснока. Сначала переберите их и удалите семенные коробочки на верхушках. После этого хорошо промойте стрелки под проточной водой и обсушите. Нарежьте их кусочками длиной примерно 4 – 6 сантиметров. На большой сковороде разогрейте растительное масло. Переложите подготовленные стрелки, посолите по вкусу и обжаривайте на среднем огне примерно 5 минут, периодически помешивая. За это время они немного размягчатся и начнут приобретать более нежный вкус. Затем добавьте кусочек сливочного масла и влейте несколько ложек воды. Накройте сковородку крышкой и тушите еще примерно 5 минут. Если стрелки уже не совсем молодые, время тушения можно увеличить еще на несколько минут, чтобы они стали мягче. Готовые стрелки получаются нежными, сочными и слегка сладковатыми. Чесночный аромат у них очень деликатный и не резкий. По вкусу такое блюдо многим напоминает спаржевую фасоль. Подавать ее можно как самостоятельную закуску или как гарнир к отварному молодому картофелю. По желанию за 2 – 3 минуты до готовности можно добавить несколько ложек сметаны. Также стрелки хорошо сочетаются с яйцами – достаточно залить их взбитыми яйцами и приготовить простой сезонный завтрак. К блюду можно добавлять другие овощи и любимые специи. Кроме того, свежие стрелки часто измельчают в блендере до состояния пасты, хранят в холодильнике или замораживают на зиму.