10 минут – вся семья просит готовить только их: быстрые пирожки на кефире

Вкусно и быстро накормить даже большую семью можно практически без усилий. И главное – для этого даже не придется тратить много денег.

Кефир, майонез, несколько простых дополнений – и вкуснейшие пирожки уже практически на вашем столе. Идеальная опция, когда нужно приготовить что-то вкусненькое, не тратя много времени на стояние у плиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Интересно Стоит копейки и готовится за несколько минут: удивительное печенье разлетается в TikTok

Чем заменить кефир в тесте?



Если в холодильнике нет кефира, вы можете заменить его сметаной, ряженкой или йогуртом, подсказывает портал "Мир советов".

Как быстро приготовить вкусные пирожки?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан кефира;

– 1 столовая ложка майонеза;

– пол чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 яйцо;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– 2 – 3 стакана муки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Кефир смешиваем с майонезом, солим, добавляем сахар, вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. Делим тесто на 8 частей, формируем шарики, из которых раскатываем лепешки. Жарим пирожки в большом количестве масла до золотистости.

Приятного аппетита!

Что еще можно легко приготовить?