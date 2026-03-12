Только не бутерброд: вкусные блюда, которые ребенок точно не принесет обратно из школы
- Школьный ланч-бокс может быть вкусным, полезным и очень аппетитным.
- Каждый рецепт содержит перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления, чтобы дети могли наслаждаться вкусными и удобными блюдами в школе.
Школьный перекус часто заканчивается одинаково – часть еды возвращается домой нетронутой. Чаще всего причина проста: блюдо неудобное, быстро теряет вид или просто не вызывает интереса.
К Международному дню школьного питания редакция 24 Канала собрала рецепты, которые могут стать удачной альтернативой привычным бутербродам. В подборке – простые блюда, которые удобно положить в ланчбокс, легко есть в школе и не стыдно достать на перемене.
Как приготовить творожные кексы?
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 2 яйца;
– 2,5 столовой ложки манной крупы;
– 1 персик или другие фрукты или ягоды для начинки.
Делаем вкусный перекус в школу: видео
Приготовление:
- Творог и желтки перебейте блендером до однородности.
- Добавьте манную крупу, перемешайте и оставьте массу на некоторое время, чтобы крупа немного набухла.
- Затем всыпьте нарезанный кусочками персик или другие фрукты или ягоды.
- Отдельно взбейте белки до пышной белой массы.
- Осторожно соедините их с творожной массой, перемешивая лопаткой легкими движениями.
- Готовую смесь разложите в смазанные силиконовые формочки и выпекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов.
Как приготовить салат-пасту?
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов цельнозерновой пасты;
– 1 небольшое куриное филе;
– 1/2 пачки рукколы;
– 100 граммов моцареллы;
– 10 – 15 помидоров черри;
– 1/4 фиолетовой луковицы;
– 2 столовые ложки йогурта жирностью 1,5 – 8%;
– 1 чайная ложка песто;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка масла;
– 1/3 чайной ложки сухого чеснока;
– примерно 20 граммов пармезана по желанию.
Салат, который ваш ребенок полюбит: видео
Приготовление:
- Небольшое куриное филе разрежьте пополам. Добавьте немного масла и любимые специи, после чего обжарьте мясо с обеих сторон на сухой сковороде до готовности.
- Отдельно отварите цельнозерновую пасту.
- Готовое куриное филе нарежьте кусочками, помидоры черри разрежьте, фиолетовый лук тонко нарежьте.
- Для заправки соедините йогурт, песто, французскую горчицу, масло, щепотку соли и сухой чеснок.
- В большую миску выложите пасту, руколу, моцареллу, помидоры, лук и куриное филе.
- Полейте салат заправкой, по желанию посыпьте тертым пармезаном и подавайте.
Как приготовить запеченные наггетсы?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– соль;
– перец;
– паприка;
– приправа к курице;
– 150 миллилитров молока;
– мука для панировки;
– 2 яйца;
– немного молока к яйцам;
– несладкая булка, белый хлеб или батон для панировки.
Запекаем аппетитные наггетсы: видео
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте полосками. Добавьте соль, перец, паприку, приправу к курице и влейте молоко.
- Все хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник примерно на 20 минут, чтобы мясо промариновалось.
- Для панировки натрите несладкую булку, белый хлеб или батон на крупной терке, после чего подсушите крошку в духовке.
- Отдельно взбейте яйца с небольшим количеством молока.
- Замаринованные кусочки курицы сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и запанируйте в подсушенных сухарях.
- Выложите наггетсы на противень и запекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Точное время зависит от особенностей духовки.
