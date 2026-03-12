Только не бутерброд: вкусные блюда, которые ребенок точно не принесет обратно из школы

Школьный перекус часто заканчивается одинаково – часть еды возвращается домой нетронутой. Чаще всего причина проста: блюдо неудобное, быстро теряет вид или просто не вызывает интереса.

К Международному дню школьного питания редакция 24 Канала собрала рецепты, которые могут стать удачной альтернативой привычным бутербродам. В подборке – простые блюда, которые удобно положить в ланчбокс, легко есть в школе и не стыдно достать на перемене.

Как приготовить творожные кексы?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 2 яйца;

– 2,5 столовой ложки манной крупы;

– 1 персик или другие фрукты или ягоды для начинки.

Делаем вкусный перекус в школу: видео

Приготовление:

Творог и желтки перебейте блендером до однородности. Добавьте манную крупу, перемешайте и оставьте массу на некоторое время, чтобы крупа немного набухла. Затем всыпьте нарезанный кусочками персик или другие фрукты или ягоды. Отдельно взбейте белки до пышной белой массы. Осторожно соедините их с творожной массой, перемешивая лопаткой легкими движениями. Готовую смесь разложите в смазанные силиконовые формочки и выпекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить салат-пасту?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов цельнозерновой пасты;

– 1 небольшое куриное филе;

– 1/2 пачки рукколы;

– 100 граммов моцареллы;

– 10 – 15 помидоров черри;

– 1/4 фиолетовой луковицы;

– 2 столовые ложки йогурта жирностью 1,5 – 8%;

– 1 чайная ложка песто;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка масла;

– 1/3 чайной ложки сухого чеснока;

– примерно 20 граммов пармезана по желанию.

Салат, который ваш ребенок полюбит: видео

Приготовление:

Небольшое куриное филе разрежьте пополам. Добавьте немного масла и любимые специи, после чего обжарьте мясо с обеих сторон на сухой сковороде до готовности. Отдельно отварите цельнозерновую пасту. Готовое куриное филе нарежьте кусочками, помидоры черри разрежьте, фиолетовый лук тонко нарежьте. Для заправки соедините йогурт, песто, французскую горчицу, масло, щепотку соли и сухой чеснок. В большую миску выложите пасту, руколу, моцареллу, помидоры, лук и куриное филе. Полейте салат заправкой, по желанию посыпьте тертым пармезаном и подавайте.

Как приготовить запеченные наггетсы?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– соль;

– перец;

– паприка;

– приправа к курице;

– 150 миллилитров молока;

– мука для панировки;

– 2 яйца;

– немного молока к яйцам;

– несладкая булка, белый хлеб или батон для панировки.

Запекаем аппетитные наггетсы: видео

Приготовление:

Куриное филе нарежьте полосками. Добавьте соль, перец, паприку, приправу к курице и влейте молоко. Все хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник примерно на 20 минут, чтобы мясо промариновалось. Для панировки натрите несладкую булку, белый хлеб или батон на крупной терке, после чего подсушите крошку в духовке. Отдельно взбейте яйца с небольшим количеством молока. Замаринованные кусочки курицы сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и запанируйте в подсушенных сухарях. Выложите наггетсы на противень и запекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Точное время зависит от особенностей духовки.

