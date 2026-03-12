До Міжнародного дня шкільного харчування редакція 24 Каналу зібрала рецепти, які можуть стати вдалою альтернативою звичним бутербродам. У добірці – прості страви, які зручно покласти в ланчбокс, легко їсти у школі й не соромно дістати на перерві.

Як приготувати сирні кекси?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 2,5 столової ложки манної крупи;

– 1 персик або інші фрукти чи ягоди для начинки.

Робимо смачний перекус у школу: відео

Приготування:

Кисломолочний сир і жовтки перебийте блендером до однорідності. Додайте манну крупу, перемішайте й залиште масу на деякий час, щоб крупа трохи набухла. Потім всипте нарізаний шматочками персик або інші фрукти чи ягоди. Окремо збийте білки до пишної білої маси. Обережно з’єднайте їх із сирною масою, перемішуючи лопаткою легкими рухами. Готову суміш розкладіть у змащені силіконові формочки й випікайте 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Як приготувати салат-пасту?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів цільнозернової пасти;

– 1 невелике куряче філе;

– 1/2 пачки руколи;

– 100 грамів моцарели;

– 10 – 15 помідорів чері;

– 1/4 фіолетової цибулини;

– 2 столові ложки йогурту жирністю 1,5 – 8%;

– 1 чайна ложка песто;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка олії;

– 1/3 чайної ложки сухого часнику;

– приблизно 20 грамів пармезану за бажанням.

Салат, який ваша дитина полюбить: відео

Приготування:

Невелике куряче філе розріжте навпіл. Додайте трохи олії та улюблені спеції, після чого обсмажте м’ясо з обох боків на сухій сковороді до готовності. Окремо відваріть цільнозернову пасту. Готове куряче філе наріжте шматочками, помідори чері розріжте, фіолетову цибулю тонко наріжте. Для заправки з’єднайте йогурт, песто, французьку гірчицю, олію, дрібку солі та сухий часник. У велику миску викладіть пасту, руколу, моцарелу, помідори, цибулю та куряче філе. Полийте салат заправкою, за бажанням посипте тертим пармезаном і подавайте.

Як приготувати запечені нагетси?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– сіль;

– перець;

– паприка;

– приправа до курки;

– 150 мілілітрів молока;

– борошно для панірування;

– 2 яйця;

– трохи молока до яєць;

– несолодка булка, білий хліб або батон для панірування.

Запікаємо апетитні нагетси: відео

Приготування:

Куряче філе наріжте смужками. Додайте сіль, перець, паприку, приправу до курки та влийте молоко. Усе добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою й поставте в холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб м’ясо промаринувалося. Для панірування натріть несолодку булку, білий хліб або батон на великій тертці, після чого підсушіть крихту в духовці. Окремо збийте яйця з невеликою кількістю молока. Замариновані шматочки курки спочатку обкачайте в борошні, потім занурте в яєчну суміш і запаніруйте в підсушених сухарях. Викладіть нагетси на деко й запікайте в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Точний час залежить від особливостей духовки.

