На любой вкус: что делать с белками, которые остались после выпекания куличей

Если у вас осталось немало яичных белков, то возникает вопрос относительно их будущего применения. Не стоит беспокоиться – здесь существует много опций.

Обычно после выпекания куличей у каждой хозяйки остается немало яичных белков. Что с ними можно сделать и как эффективно использовать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Если в вашем холодильнике еще достаточно еды, то наиболее очевидный вариант – просто заморозить их в контейнере. Они могут храниться до 3 месяцев, а потом белки нужно просто переставить в холодильник.

Приготовить безе очень легко / Фото Pexels

Любителям сладкого лучше хорошо их взбить с сахаром и лимонным соком. Затем делим белковую массу на порции, ставим в духовку (100 – 110 градусов) на 1,5 часа и наслаждаемся любимым безе.

Также пригодится рецепт домашнего зефира. Варим творог из 250 граммов сахара, 100 миллилитров воды и 10 граммов желатина. Отдельно взбиваем 2 белка до пиков. Затем, продолжая взбивать, добавляем сироп в белки, разливаем в формочки и оставляем на 6 – 8 часов.

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