Чтобы блины не прилипали: секретный ингредиент, которым пользовались еще наши бабушки

Многие молодые хозяйки жалуются на то, что блины прилипают к сковородке. Эта проблема затрудняет процесс переворачивания, и даже когда блины вовремя переворачиваются, на них часто появляются неприглядные дырки.

А вот у опытных хозяек блины почти всегда получаются ровными, аппетитными и без подгорелостей. В чем же секрет рассказывает 24 Канал со ссылкой на USETI.org.

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Что сделать со сковородой, чтобы блины не прилипали

Для того чтобы приготовить идеальный блин, очень важно правильно подготовить кухонные принадлежности.

Перед тем, как выливать блинное тесто, рекомендуется хорошо разогреть сковородку. Также следует иметь под рукой обычную поваренную соль – сковородку надо слегка покрыть этим соленым продуктом.

После процедуры следует высыпать соль в ведро. Тогда осторожно пройтись по поверхности остывшей сковороды свернутым бумажным полотенцем.

Итогом этих простых манипуляций станет значительное упрощение приготовления блинов. Румяные мучные изделия не будут "приклеиваться" ко дну посуды.

А вы знаете: что положить в кастрюлю, чтобы картофель быстрее приготовился.