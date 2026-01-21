Попробуйте притрусить картофель мукой: секрет опытных хозяек, о котором не рассказывают

Идеально запечь картофель удается не всегда. Но достаточно одного секрета, чтобы у вас каждый раз получался идеальный результат.

Часто при запекании картофель превращается в неаппетитную кашу, и даже опытные хозяйки не всегда знают, чем помочь ситуации. Чтобы такого не случалось, стоит воспользоваться одним секретом, советует портал Pysznosci.

Что делать с картофелем перед запеканием?

Первым делом нужно высушить картофель с помощью бумажных полотенец. Лишняя вода впитывает масло, поэтому картофель будет не жариться, а скорее развариваться.

Идеальный картофель / Фото Freepik

А перед тем, как отправлять противень в духовку, картофель надо притрусить мукой. Она создаст эффект панировки и обеспечит хрустящую корочку.

Какой картофель лучше всего подходит для запекания?

В этом случае нужен картофель с высоким содержанием крахмала. Мякоть должна быть более белого цвета, а кожура – шероховатой, рассказывает портал Kuduk.

Крахмал во время запекания превратит серединку в пюре, а сахара извне обеспечат корочку. Так вы получите идеальный результат, что с другими сортами почти нереально.

