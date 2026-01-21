Часто при запіканні картопля перетворюється на неапетитну кашу, і навіть досвідчені господині не завжди знають, чим зарадити ситуації. Щоб такого не траплялося, варто скористатися одним секретом, радить портал Pysznosci.

До речі Домашня варена ковбаса без магазинних добавок: виходить з першого разу

Що робити з картоплею перед запікканням?

Насамперед потрібно висушити картоплю за допомогою паперових рушників. Зайва вода вбирає олію, тому картопля буде не смажитися, а радше розварюватися.

Ідеальна картопля / Фото Freepik

А перед тим, як відправляти деко в духовку, картоплю треба притрусити борошном. Воно створить ефект паніровки та забезпечить хрустку скоринку.

Яка картопля найкраще підходить для запікання?

У цьому випадку потрібна картопля з високим вмістом крохмалю. Мʼякоть повинна бути більш білого кольору, а шкірка – шорсткою, розповідає портал Kuduk.

Крохмаль під час запікання перетворить серединку на пюре, а цукри ззовні забезпечать скоринку. Так ви отримаєте ідеальний результат, що з іншими сортами майже нереально.

Що ще смачного приготувати?