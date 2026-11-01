Что делать с тыквой после Хэллоуина: интересные идеи, которые точно захочется попробовать

Каждый год после окончания праздников тысячи неповрежденных тыкв бездумно попадают на свалку, хотя этот плодоовощ способен принести значительную пользу на кухне, в саду или в интерьере. Если плод не покрылся плесенью и сохранил плотность, его можно без остатка переработать в питательные перекусы, удобрение или новые сезонные украшения.

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Вкусный снек из тыквенных семечек

Содержимое семенной камеры – самая ценная съедобная часть, которую ни в коем случае не стоит выбрасывать. Семена отделяют от волокнистой мякоти, промывают под холодной водой и тщательно высушивают бумажным полотенцем. Для приготовления пикантного хрустящего снека сухие семечки смешивают с 1 столовой ложкой растительного масла, свежим соком лайма, сухим чесночным порошком, щепоткой молотого чили и каменной солью.

Заготовку выкладывают в один слой на противень и подсушивают в духовке при 160 градусах в течение 20–25 минут до золотистого хруста.

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Тыква открывает множество возможностей для творчества / Фото Pixabay

Польза во дворе и в саду

Очищенные от семян остатки мякоти прекрасно подходят для нужд хозяйства и поддержки фауны. Нарезанный на большие куски плод охотно принимают местные фермы или приюты для домашних животных, где им лакомятся козы, свиньи, овцы, лошади и домашняя птица. В диком саду ломтики можно оставить для птиц и мелких лесных грызунов, за исключением регионов, где на запах еды к человеческим жилищам могут выйти дикие хищники.

Если тыква уже начала портиться, измельчите ее лопатой и отправьте в компостную кучу. Благодаря быстрому разложению органических волокон она существенно ускоряет ферментацию и обогащает почвенную смесь к следующему весеннему сезону.

Превращение в зимний декор

Целые плоды без глубоких вырезов легко адаптировать под зимний и новогодний антураж. Покрыв поверхность плотной белой или серебристой краской, из 2–3 тыкв разного диаметра собирают уличный декоративный снеговик, которого украшают старым шарфом и веточками.

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Из пустого тыквенного корпуса удобно сделать оригинальную живую вазу для стола. Дно и стенки выстилают полиэтиленовой пленкой, внутрь помещают увлажненную флористическую губку и фиксируют в ней поздние хризантемы, хвойные ветки, сухие колоски и ягоды рябины, создавая объемную композицию, которая сохраняет свежесть несколько недель.