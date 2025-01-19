Хозяйкам на заметку: добавьте эти 2 ингредиента и деруны уже никогда не будут темнеть

В процессе приготовления дерунов хозяйки часто сталкиваются с одной распространенной проблемой: тертый картофель может быстро окисляться и темнеть. Очевидно, что идеальные деруны уже не получатся – как на вкус, так и на вид.

Поэтому следует знать некоторые хитрости – всего лишь правильно натереть картофель. Как это сделать, сегодня рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

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Как правильно измельчать картофель для дерунов

Выбор качественной терки имеет важное значение для достижения желаемой текстуры готового блюда. Хотя это важный момент, он не является ключевым.

Эксперты рекомендуют натирать лук на терке сразу после каждой картофелины. Этот способ не только усиливает вкус дерунов, но и играет решающую роль в предотвращении потемнения корнеплода, обеспечивая замечательный золотистый оттенок в конечном блюде.

Также добавление двух столовых ложек сметаны в тесто является эффективным методом сохранения привлекательного цвета готовых дерунов.

К тому же сметана используется для подачи. Можно добавить немного зелени и чеснока для того, чтобы сделать сметанный соус еще вкуснее.

Кроме того, следует знать, что почернение часто вызвано взаимодействием с воздухом. Чтобы избежать потенциальных неприятностей, следует жарить деруны сразу.

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