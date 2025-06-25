Вот секрет идеальных драников: как натирать картошку, чтобы не потемнела

Картофельные драники любимое блюдо многих, но во время приготовления часто тертый картофель быстро темнеет. Это приводит к тому, что готовые драники выглядят не слишком привлекательно, и хозяйки разочаровываются.

Но это еще не приговор – все можно исправить. 24 Канал рассказывает, как правильно натирать деруны, чтобы они не потемнели.

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Как сделать, чтобы картофель на драники не темнел

В кулинарном совете для улучшения качества драников эксперты рекомендуют натирать картофель на терке вместе с луком. Опытные хозяйки советуют натирать небольшое количество лука после каждой картофелины, чтобы не только предотвратить потемнение картофеля, но и обогатить вкус и придать золотистый оттенок конечному блюду.

Еще один эффективный способ сохранить яркий цвет драников – добавить в тесто 2 столовые ложки сметаны. Хотя ее обычно подают вместе с зеленью и чесноком, ее добавление к картофельной смеси может помочь предотвратить обесцвечивание и улучшить общий вкус.

Важно также отметить, что картофель имеет свойство темнеть под воздействием воздуха. Для достижения идеального результата желательно жарить драники сразу после приготовления смеси.

К слову, как проверить настоящее ли масло.