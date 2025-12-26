Вкус будет на высшем уровне: какой ингредиент превращает обычный фарш в произведение искусства

Фрикадельки и котлеты готовят часто, ведь это быстро и без лишних хлопот. Именно из-за этой привычности их вкус нередко получается слишком предсказуемым.

Специи работают, но не всегда дают "глубину", а фарш остается просто мясом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Один простой ингредиент способен изменить все!

Как приготовить вкусные фрикадельки?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша из свинины или смеси свинины и говядины;

– 1 средняя луковица;

– 1 яйцо;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– 30 граммов дижонской горчицы;

– растительное масло для жарки;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– сладкая паприка или свежие травы по вкусу.

Сочные котлетки – замечательная семейная трапеза / Фото Pixabay

Приготовление:

Лук мелко нарежьте, переложите на сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте до прозрачности, после чего снимите с огня и дайте остыть. Фарш выложите в большую миску, добавьте яйцо, 30 граммов панировочных сухарей, охлажденный лук и дижонскую горчицу. Приправьте солью, черным перцем и по желанию добавьте щепотку сладкой паприки или измельченные свежие травы. Все ингредиенты осторожно перемешайте, не вымешивая слишком долго, чтобы масса оставалась нежной и воздушной. Сформируйте котлеты желаемого размера и толщины, после чего обваляйте каждую в оставшихся панировочных сухарях. Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне с небольшим количеством масла и выложите котлеты. Жарьте их по 4 – 5 минут с каждой стороны до румяной корочки и сочной серединки. Готовые котлеты переложите на тарелку, накройте фольгой или дайте постоять несколько минут перед подачей, чтобы мясной сок равномерно распределился.

Какое влияние оказывает горчица на котлеты?

Она придает мясу более выраженный вкус, пишет Иптегіа. Тако она также действует как натуральный разрыхлитель – уменьшает чрезмерное слипание белка.

Таким образом фрикадельки получаются плотным по текстуре и сочными после жарки. Именно такой результат удовлетворяет всех хозяек.

