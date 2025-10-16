Осень должна быть уютной, и вкусности к чаю создадут просто идеальную атмосферу. Не спешите в пекарню – вы можете создать порцию наслаждения собственноручно.

Яблоки – главный фрукт осени, но с ними можно приготовить не только шарлотку. Манник – это легкий пирог, который всегда удается и нравится абсолютно всем. 24 Канал предлагает добавить уюта будничному чаепитию с рецептом портала "Колижанка".

Как приготовить яблочный манник?

Время: 2 часа

2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан манной крупы;

– 200 граммов сметаны;

– 50 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 2 яблока;

– 1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление:

Соедините манную крупу со сметаной и хорошо перемешайте. Оставьте смесь настаиваться на 45 минут, чтобы манка разбухла. Осторожно отделите белки от желтков. Взбейте белки миксером до устойчивой пышной пены. В глубокой миске смешайте желтки с сахаром, солью, разрыхлителем и растопленным сливочным маслом. Взбейте ингредиенты до однородной, гладкой консистенции. Осторожно введите яичную массу в миску с манкой и сметаной. Перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы сохранить легкость теста. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выложите сверху тонкие ломтики яблок. Выпекайте манник в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут, пока не образуется румяная корочка.

А также можете воспользоваться видеорецептом с ютуба "Мамина помощница".

Как испечь манник: видео

