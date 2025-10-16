Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Проще шарлотки, вкуснее торта: как испечь яблочный манник: как испечь яблочный манник
16 октября, 16:45
2

Проще шарлотки, вкуснее торта: как испечь яблочный манник

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Яблочный манник – это легкий пирог, который всегда удается и нравится абсолютно всем.
  • Основные ингредиенты: манная крупа, сметана, сливочное масло, яйца, сахар, соль, разрыхлитель, яблоки, масло.

Осень должна быть уютной, и вкусности к чаю создадут просто идеальную атмосферу. Не спешите в пекарню – вы можете создать порцию наслаждения собственноручно.

Яблоки – главный фрукт осени, но с ними можно приготовить не только шарлотку. Манник – это легкий пирог, который всегда удается и нравится абсолютно всем. 24 Канал предлагает добавить уюта будничному чаепитию с рецептом портала "Колижанка".

Читайте также "Маргарин – это советизация": как этот продукт начали использовать украинцы

Как приготовить яблочный манник?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 1 стакан манной крупы;
– 200 граммов сметаны;
– 50 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 2 яблока;
– 1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление:

  1. Соедините манную крупу со сметаной и хорошо перемешайте.
  2. Оставьте смесь настаиваться на 45 минут, чтобы манка разбухла.
  3. Осторожно отделите белки от желтков. Взбейте белки миксером до устойчивой пышной пены.
  4. В глубокой миске смешайте желтки с сахаром, солью, разрыхлителем и растопленным сливочным маслом.
  5. Взбейте ингредиенты до однородной, гладкой консистенции.
  6. Осторожно введите яичную массу в миску с манкой и сметаной. Перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы сохранить легкость теста.
  7. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выложите сверху тонкие ломтики яблок.
  8. Выпекайте манник в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут, пока не образуется румяная корочка.

А также можете воспользоваться видеорецептом с ютуба "Мамина помощница".

Как испечь манник: видео

Чем еще порадовать близких?

  • Попробуйте испечь легкое печенье, для которого нужны самые простые ингредиенты.

  • Оно получается очень вкусным, а его рецепт завирусился в TikTok.