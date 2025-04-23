Чтобы не навредить сну и здоровью: что стоит есть на ночь
- Перед сном рекомендуется потреблять сложные углеводы, такие как макароны из твердых сортов, крекеры или коричневый рис, а также рыбу и птицу, которые повышают уровень серотонина.
- Стоит избегать простых углеводов, жареной рыбы и твердых сыров, которые могут мешать спать, вместо этого выбрать орехи, зелень и травяной чай для успокоения перед сном.
Иногда случается, что голод начинает беспокоить прямо перед сном. Не стоит его терпеть, но и с выбором продуктов нужно быть осмотрительным.
Перед сном можно есть не все продукты, иначе ночь превратится в безрезультатные попытки уснуть. Что можно потреблять, а от чего лучше отказаться – рассказывает 24 Канал.
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Что можно есть на ночь
Хорошим решением могут быть сложные углеводы. Например, макароны из твердых сортов, крекеры или коричневый рис. Но точно избегайте простых углеводов вроде сладостей, выпечки и обычного хлеба, которые снижают уровень серотонина.
Хорошая идея для вечернего перекуса / Фото Freepik
Рыба и птица наоборот повышают уровень серотонина, поэтому станут хорошим выбором для позднего ужина. Впрочем, от жареной рыбы и твердых сыров лучше отказаться, ведь они будут долго перевариваться.
Хорошим перекусом перед сном могут стать орехи: грецкие, миндаль, кешью или фисташки. Также можно есть зелень, салат и авокадо.
Что касается напитков, то лучше остановить выбор на травяном чае, ведь он обладает успокаивающим действием.
Рецепт прост, а вкус незабываем: готовим торт "Битое стекло".