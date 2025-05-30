Конец извечному спору: что нужно жарить первым – лук или чеснок

Гармоничное сочетание чеснока и лука способно усовершенствовать большое количество блюд. Однако уже длительное время ведутся споры, какой из овощей нужно жарить первым.

Мало просто совместить чеснок и лук в одном блюде – это нужно сделать правильно. Какой последовательности следует придерживаться и какие нюансы нужно знать рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Секрет, который пригодится

Чтобы получить гармоничный и глубокий вкус, начинать надо с обжаривания лука. Нарезаем его и выкладываем на горячую сковородку. Постепенно лук выпускает влагу, становится мягким и начинает золотиться.

Идеальное дополнение блюда / Фото Pixabay

Главное не спешить, чтобы лук стал сладким и раскрыл свой вкус. Когда он наконец достигнет золотистого оттенка, только тогда стоит добавлять на сковородку измельченный чеснок.

Помните, что чеснок готовится очень быстро, поэтому не надо отходить от плиты и добавлять его на сковороду только после того, как лук достигнет готовности.

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