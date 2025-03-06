Что приготовить на праздник: рецепт простого, но очень ароматного тарта из слоеного теста
8 марта – прекрасная возможность порадовать себя и родных ароматной выпечкой. Тарт из слоеного теста – это тот вариант, когда вкуснота сочетается с простотой приготовления.
Хрустящая основа, нежная начинка и безграничный простор для кулинарных экспериментов. Главное преимущество тарта – его универсальность, сообщает 24 Канал со ссылкой на kuchnia. Его можно сделать сладким или соленым и добавлять любые любимые ингредиенты.
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Рецепт тарта из слоеного теста
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 упаковка готового слоеного теста;
– 250 граммов шпината;
– примерно 10 помидоров черри;
– 1 пачка голубого сыра (например, камамбер);
– 1 зубчик чеснока;
– половина луковицы;
– 50 граммов тертого желтого сыра или моцареллы;
– 2 яйца;
– 200 граммов сливок 30%;
– масло – для смазывания;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– итальянские травы – по вкусу.
Приготовление:
- Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов.
- Очистите и мелко порежьте лук и чеснок. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Когда станут прозрачными, добавьте шпинат и тушите, пока он не завянет. Всыпьте перец и соль по вкусу.
- Оставьте шпинат охлаждаться.
- Подготовьте форму – она может быть круглой или прямоугольной. Чтобы тесто не прилипало, смажьте дно и стенки формы сливочным или оливковым маслом.
- Выложите в форму тесто и наколите его вилкой.
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте примерно 10 минут, пока тесто не подрумянится.
- Тем временем помойте и разрежьте пополам помидоры черри. Порежьте голубой сыр ломтиками или крупными кубиками.
- В миске смешайте яйца со сливками, добавьте соль, перец и зелень по вкусу.
- Тщательно перемешайте и добавьте тертый сыр.
- Когда тесто слегка подрумянится, достаньте форму из духовки. Выложите на основу шпинат, затем половинки помидоров и голубой сыр.
- Залейте все яичной смесью – она не должна полностью покрывать все ингредиенты, а лишь их соединить.
- Выпекайте примерно 20 минут, пока пирог из слоеного теста не станет золотисто-коричневым сверху.
Приятного аппетита!
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