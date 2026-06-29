29 июня, 10:05
Не только с вишнями: вареники с черешней получаются нежнее и слаще
Летние вареники можно приготовить не только с вишнями, но и с черешней – тогда вкус будет нежным и сладким. Они станут звездой сезона!
Такие вареники можно подавать со сметаной, сливками, сладким творогом или йогуртом. Они особенно вкусны сразу после варки, но часть удобно заморозить и оставить на следующий день, пишет Kwestia smaku.
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Как приготовить вареники с черешней?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: примерно 40 штук
Ингредиенты:
– 300 граммов пшеничной муки;
– щепотка соли;
– 200 миллилитров горячей воды;
– 25 граммов сливочного масла или растительного масла;
– примерно 400 граммов вишен или черешен;
– ванильный творог, сливки с сахаром или греческий йогурт с сахаром для подачи.
Они невероятно вкусные / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Муку просейте в миску и добавьте щепотку соли.
- Сливочное масло растопите в горячей воде или вместо масла добавьте растительное масло. Постепенно влейте жидкость в муку, перемешивая всё ложкой.
- Когда ингредиенты начнут соединяться, переложите тесто на посыпанную мукой поверхность и вымешивайте руками примерно 5 минут.
- При необходимости подсыпьте немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам и доске.
- Готовое тесто положите в миску, накройте полотенцем и оставьте примерно на 30 минут. После этого снова выложите его на рабочую поверхность и вымесите еще 1 – 2 минуты.
- Разделите тесто на 3 – 4 части и каждую раскатайте в тонкий пласт толщиной примерно 2 – 3 миллиметра, при необходимости присыпая мукой доску и скалку.
- Вишни или черешни промойте, удалите плодоножки, обсушите ягоды и удалите косточки. Небольшим стаканом вырежьте из теста кружочки.
- В центр каждого положите по одной ягоде или полную чайную ложку начинки, сложите тесто пополам и тщательно защепните края.
- Сформированные вареники выкладывайте на доску или столешницу, слегка присыпанную мукой. В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду.
- Когда она закипит, опускайте вареники партиями, примерно по 15 штук.
- После повторного закипания убавьте огонь до среднего и варите примерно 2 – 2,5 минуты с момента, когда вареники всплывут на поверхность.
- Готовность можно проверить, вынув один вареник: тесто должно быть мягким.
- Вынимайте вареники шумовкой и выкладывайте на тарелку или противень, оставляя между ними немного места.
- Подавайте с ванильным творогом, сливками с сахаром или греческим йогуртом с сахаром.