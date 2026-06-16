Баклажаны можно не только заготавливать в банках: лучшие рецепты на сезон
Баклажаны – отличная основа для пикантных закусок. С ними салаты превращаются в шедевры, а ещё это прекрасная идея для отдыха у костра.
Баклажаны, безусловно, входят в список любимых летних лакомств. "24 Канал" собрал несколько рецептов, которые позволят насладиться этим овощем в различных вариациях.
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Изысканный салат с баклажанами
Ингредиенты:
– 1 баклажан;
– соль;
– 1 – 1,5 столовых ложки кукурузного крахмала;
– руккола;
– помидоры черри;
– мягкий салатный сыр;
– бальзамический соус;
– кунжут;
– масло для жарки.
Этот салат станет хитом: смотрите видео
Приготовление:
- Промытый и очищенный от кожуры баклажан нарезаем крупными кубиками.
- Кусочки солим, обильно обваливаем в кукурузном крахмале и обжариваем на сковороде до появления аппетитной хрустящей корочки золотистого цвета.
- Для подачи блюда формируем на тарелке пышную подушку из свежей рукколы. Сверху на зелень выкладываем пополам нарезанные помидоры черри, теплые баклажаны и кусочки мягкого рассольного сыра (отлично подойдет фета или сыр подобного типа).
- В завершение сбрызгиваем салат густым бальзамическим соусом и украшаем щепоткой кунжута.
Мусака — запеченные баклажаны с фаршем
Этот праздник вкуса для всей семьи лучше всего готовить по рецепту портала Cookpad.
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 500 миллилитров воды для замачивания;
– 1 чайная ложка соли;
– 300 граммов куриного фарша;
– половина луковицы;
– половина моркови;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 50 миллилитров воды для фарша;
– 20 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки муки;
– 300 миллилитров молока;
– 50 граммов моцареллы;
– 30 граммов твёрдого сыра.
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте ломтиками, замочите на 15 минут в соленой воде.
- Затем запекайте на противне четверть часа при 180 градусах.
- Для бешамеля растопите масло, обжарьте муку, влейте молоко и варите до загустения, а для начинки протушите 10 минут куриный фарш с половиной луковицы и моркови, томатной пастой и водой.
- В форму выложите слоями баклажаны, мясо и соус, повторите слои, посыпьте всё тёртым сыром и запекайте 10 – 15 минут при 180 градусах до румяной корочки.
Праздничная закуска из баклажанов
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 175 граммов крем-сыра;
– 70 – 80 граммов сыра;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны/майонеза;
– грецкие орехи;
– кинза/петрушка.
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Приготовление:
- Промытые баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 5 миллиметров, посолите и обжарьте с обеих сторон до мягкости и золотистого цвета.
- Для кремовой начинки смешайте сливочный сыр с натертым твёрдым сыром, измельчённым чесноком и ложкой сметаны или майонеза, а грецкие орехи отдельно измельчите ножом или блендером.
- На каждый готовый кружочек выложите немного сырной массы, сложите кусочки пополам, тщательно обваляйте в ореховой крошке и подавайте на тарелке, украсив свежей кинзой или петрушкой.