Лучшей закуски не придумаешь: пикантная намазка из чесночных стрелок – должна быть в каждом доме
- Рецепт пикантной пасты из чесночных стрелок включает 500 граммов стрелок, соль, оливковое масло, лимонный сок, укроп и черный перец.
- С этим рецептом в вашем холодильнике всегда будет вкусная закуска.
Эта элементарная паста станет находкой для каждой хозяйки. Лучшего применения для чесночных стрелок просто не придумаешь!
Опытные хозяйки никогда не выбрасывают чесночные стрелки, ведь знают, как превратить их в аппетитный деликатес. Даже элементарная намазка заиграет новыми красками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.
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Рецепт пасты из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов чесночных стрелок;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– сок половины лимона;
– укроп по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
В чашу блендера выложите зелень, промытые чесночные стрелки и оливковое масло. Взбивайте до образования однородной массы.
Добавьте соль, перец и немного свежего лимонного сока, после чего еще раз хорошо перемешайте.
Готовую смесь подавайте на хрустящих гренках или кусочках подрумяненного багета.
Приятного аппетита!
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