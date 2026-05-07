Что приготовить из фарша: идеи вкусных и простых блюд

Если дома есть фарш, вы легко можете создать праздничное настроение для своих близких. Немножко усилий и на вашем столе уже стоят настоящие шедевры.

Они не требуют отдачи, но можете быть уверенными, что от них не останется и крошки.

Как приготовить пастуший пирог?

Одно из самых популярных блюд, когда речь идет о вкусностях из фарша. Это тот рецепт, который всегда будет уместным, рассказывает BBC good food.

: 1 час 15 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 1 нарезанная луковица;

– 2 – 3 нарезанные морковки;

– 500 граммов фарша;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– вустерский соус;

– 500 миллилитров говяжьего бульона;

– 900 граммов нарезанного картофеля;

– 85 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки молока.

Приготовление:

Обжарьте на масле измельченный лук и морковь в глубокой кастрюле. Добавьте фарш и готовьте его на сильном огне, вовремя удаляя лишний жир, после чего подмешайте томатную пасту и порцию вустерширского соуса. Залейте смесь говяжьим бульоном и тушите под крышкой, открыв ее на середине процесса, чтобы соус загустел. Параллельно подготовьте нежный верхний слой: отварите нарезанный кусочками картофель до мягкости и разомните его с добавлением сливочного масла и молока. Переложите мясную начинку в огнеупорную форму, равномерно распределите сверху пюре и сделайте на поверхности узоры вилкой. Запекайте блюдо в духовке до появления румяной корочки, дав ему немного постоять перед подачей.

Как легко приготовить лазанью?

Еще одна порция наслаждения, от которой не останется ни кусочка. Если не хочется лишней мороки – воспользуйтесь рецептом из TikTok Ange Cook.

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

болоньезе:

– 500 граммов фарша;

– 1 средняя морковка;

– 1 средняя луковица;

– 1 стебель сельдерея;

– 100 миллилитров красного вина;

– 1 банка резаных томатов;

– соль и перец по вкусу;

бешамель:

– 40 граммов сливочного масла;

– 40 граммов муки;

– 600 миллилитров молока;

– соль, перец;

– 300 граммов сыра моцарелла;

– 10 листов лазаньи.

Приготовление:

Для приготовления болоньезе обжарьте овощи на оливковом масле, добавьте фарш, а после его подрумянивания влейте вино. Когда алкоголь испарится, положите томаты, прогрейте соус еще несколько минут и приправьте по вкусу. Для бешамеля растопите на слабом огне сливочное масло с мукой и, постоянно помешивая, постепенно вливайте молоко, чтобы избежать комочков. Доведите массу до кипения на среднем огне, а в конце добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Соберите лазанью в форме, чередуя листы пасты (их можно предварительно подварить для скорости) с мясной начинкой, белым соусом и тертым сыром. Повторите слои несколько раз, завершив блюдо щедрым слоем сыра. Запекайте в духовке при 180 градусах до готовности, в конце включив режим гриля для золотой корочки. Перед сервировкой обязательно дайте блюду "отдохнуть" 10 – 15 минут, чтобы слои стабилизировались.

Как выбрать фарш для бургеров?

Сочные бургеры – еще одна замечательная идея для фарша. Однако здесь очень тщательно надо выбирать мясо, иначе какие бы усилия вы не прилагали, а результат не будет таким, каким бы хотелось.

Выберите говядину яркого вишнево-красного цвета. Нехватка кислорода делает говядину коричневой, что может свидетельствовать о том, что она начинает портиться, –советует кулинар Николь Родригес.

Что приготовить на скорую руку?

Даже если времени мало, вы можете насладиться любимыми драниками. Тем более их можно приготовить без грамма муки.

Важно использовать свежее яйцо и жарить на хорошо разогретой сковороде, отжав лишнюю жидкость с картофеля. Результат получится идеальным, а вам захочется готовить их как можно чаще.