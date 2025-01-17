Он такой вкусный: как приготовить салат из языка

В холодные зимние вечера ничто не способно согреть так, как вкусное, теплое блюдо. Если вы ищете что-то по-настоящему особенное, то теплый рецепт из языка и овощей-гриль именно то, что вам нужно.

Это блюдо сочетает в себе тепло и изысканность. Приготовленный по этому рецепту язык имеет непревзойденный вкус и нежность, информирует 24 Канал со ссылкой на Сookpad.

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Теплый рецепт из языка и овощей-гриль

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов свиного языка;

– 1 болгарский перец;

– 1 репчатый лук;

– 4 зубчика чеснока;.

– 8 помидоров черри;

– 1 столовая ложка масла для жарки;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1/4 перец чили (хлопья);

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка соли для варки языка;

– 1 чайная ложка смесь перцев (для варки языка);

– 2 лавровых листа (для варки языка).

Приготовление:

Язык тщательно промойте под проточной водой. Поместите его в кастрюлю, залейте водой и добавьте соль, смесь перцев горошком и лавровый лист. Доведите до кипения, снимите ложкой накипь и варите на слабом огне при закрытой крышке 1,5 часа до готовности. Готовый язык помесите под струю холодной воды, почистите и нарежьте кружочками. Разогрейте сковородку гриль, влейте масло и выложите язык. Очищенные перец, лук, чеснок и помидор, крупно нарежьте на кубики. Обжарьте овощи на сковороде-гриль, смазанной маслом. Соедините язык и горячие овощи-гриль. Для заправки смешайте соевый соус, оливковое масло, сок лимона и хлопья перца чили. Полейте соусом овощи-гриль и язык. Подавайте салат сразу теплым.

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