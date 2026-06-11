Что вкусного приготовить из кабачков: 3 рецепта, которые точно понравятся
Начался сезон кабачков, так что наслаждаемся ими в полной мере. К счастью, этот ингредиент никогда не требовал особого внимания.
Кабачок очень универсален и прекрасно сочетается абсолютно со всем. 24 Канал собрал несколько удачных рецептов, которые точно пригодятся.
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Блины из кабачков
Ингредиенты:
– 130 граммов муки;
– 200 миллилитров молока;
– 3 яйца;
– соль, перец, сушеный чеснок;
– пучок укропа;
– 300 граммов кабачка;
– 20 граммов сливочного масла;
соус:
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– пучок укропа;
– 150 граммов сметаны.
Эти блины вам точно понравятся: смотрите видео
Приготовление:
- В чашу блендера налейте молоко, всыпьте муку, выложите тщательно промытый кабачок, вбейте куриные яйца и добавьте кусочек мягкого сливочного масла.
- Сюда же добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и свежий укроп, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты до получения абсолютно гладкой, однородной текстуры.
- Полученные кабачковые блинчики обжаривайте на минимальном огне: держите на сковороде примерно одну минуту с первой стороны, а после переворачивания допекайте еще около тридцати секунд.
- К этому горячему блюду идеально подойдет пикантная заправка, для приготовления которой достаточно просто смешать густую сметану с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной зеленью укропа.
Кабачковое рагу с молодым картофелем
Портал Cookpad предлагает совместить сразу несколько любимых овощей.
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 600 граммов куриного бедра;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– соль, перец и хмели-сунели по вкусу;
– 1 большой болгарский перец;
– 2 небольших кабачка.
Приготовление:
- Нарежьте мясо порционными кусочками и выложите на разогретую сковороду для обжаривания.
- Тем временем подготовьте овощи: очищенный лук мелко нашинкуйте, а с моркови и кабачков снимите кожуру, и нарежьте их аккуратными кубиками.
- Переложите все овощное ассорти к мясу, приправьте любимыми специями по вкусу и слегка поджарьте массу, позволяя ингредиентам хорошо протушиться вместе.
- Параллельно с этим займитесь молодым картофелем – тщательно очистите его от тонкой кожицы, нарежьте крупными ломтиками и сложите в глубокую кастрюлю.
- Сюда же переложите горячую мясную зажарку с овощами и залейте все чистой водой так, чтобы жидкость полностью покрыла содержимое.
- Поставьте кастрюлю на плиту и сначала тушите блюдо на умеренном огне примерно полчаса, после чего уменьшите огонь до минимума и оставьте рагу доходить до полной готовности еще на 10 – 15 минут.
Запеканка с кабачком
А когда стоять у плиты не хочется, на помощь придет аппетитная запеканка от портала Shuba.
Ингредиенты:
– 3 кабачка;
– 600 граммов куриного фарша;
– 3 яйца;
– 1 луковица;
– несколько зубчиков чеснока;
– веточка укропа;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачки на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, после чего тщательно отожмите руками или через марлю, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Мелко нарежьте очищенный лук, чеснок и укроп, а затем смешайте их в большой миске с кабачками и куриным фаршем.
- Добавьте в массу яйца, соль, перец и смесь специй, тщательно все перемешайте до однородности и выложите в форму для запекания, разровняв поверхность ложкой.
- Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут до появления легкой румяности.
- В заключение посыпьте запеканку тертым сыром и подержите в духовке еще 10 минут,, чтобы образовалась мягкая аппетитная корочка.