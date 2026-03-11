Укр Рус
11 марта, 16:10
Обычная картошка – а ужин очень удачный: как приготовить пирог с грибами и сыром

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Картофельный пирог с грибами и сыром готовится из отварного картофеля, обжаренных грибов с луком, залитых смесью сливок, сыра и яйца, и запекается до золотистой корочки.
  • Для плавления в духовке лучше всего подходят сыры, такие как моцарелла, чедер (молодой) и гауда, которые равномерно растекаются и создают кремовую текстуру.

Есть блюда, которые можно приготовить буквально из того, что есть в холодильнике, и они получаются такими вкусными! Картофельный пирог с грибами как раз такой вариант.

Основу здесь создает отварной картофель, который после запекания держит форму и приобретает легкую золотистую корочку, информирует likki_koval_s в TikTok. Начинка из грибов, лука и расплавленного сыра добавляет блюду насыщенного вкуса.

Как приготовить картофельный пирог с грибами и сыром?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 10 – 12 средних картофелин; 
– 2 большие луковицы; 
– 300 граммов грибов; 
– 80 граммов сыра; 
– 1 яйцо; 
– 70 миллилитров сливок; 
– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель сначала отварите в кожуре до мягкости, но не передержите, чтобы она не разварилась полностью. Она должна легко поддаваться, однако сохранять форму.
  2. Тем временем нарежьте грибы и лук и обжарьте их до золотистого оттенка, чтобы начинка стала сочной и ароматной.
  3. Форму для запекания смажьте маслом, после чего выложите в нее картофель. Далее слегка прижмите его, удобно делать это стаканом, формируя ровную основу для будущего пирога.
  4. Сверху равномерно распределите обжаренные грибы с луком.
  5. Отдельно натрите сыр. Яйцо взбейте со сливками, добавьте часть сыра и немного соли.
  6. Полученной смесью залейте пирог, а сверху присыпьте оставшимся сыром, чтобы во время выпекания образовалась аппетитная корочка.
  7. Готовьте пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 30 – 35 минут. За это время верх должен хорошо подрумяниться, сыр – расплавиться, а картофельная основа – приобрести красивый золотистый цвет.
  8. В итоге получится сытное и выразительное на вкус блюдо, которое можно подать и на обычный обед, и к семейному ужину.

Какой сыр лучше всего плавится?

Сыр в духовке ведет себя по-разному, пишет Yy-vee. Один красиво растекается и тянется длинными нитями, другой ужасно держит форму. Есть сорта, которые созданы для плавления.

К примеру, моцарелла. В пицце или горячих сэндвичах она тает ровно, мягко, без жирных луж. Чедер тоже плавится прекрасно. Но здесь есть нюанс – лучше брать не слишком выдержанный сыр. Младший чедер мягче, и при нагревании он образует густую кремовую текстуру.

Еще один хороший вариант – гауда. Она ведет себя медленно. Быстро становится мягкой, равномерно расходится по блюду и дает легкий сливочный аромат. В горячих бутербродах или картофельных блюдах гауда станет лучшим выбором.

