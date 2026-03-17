Не выбрасывайте ствол брокколи, потому что из него можно приготовить шедевр: просто и полезно

Из ствола брокколи получается не просто полезное дополнение к основному блюду. Из него получится вполне удачный вариант для быстрого перекуса или легкого ужина.

Этот рецепт смешивается за несколько минут, без сложных этапов и долгого приготовления, информирует Smachna Dopomoha. В результате получаются невероятные оладьи или вафли – мягкие внутри и приятно румяные снаружи.

Что приготовить из ствола брокколи?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 25

Ингредиенты:

– 1 ствол от брокколи;

– 1 маленькую морковь или пол большой моркови;

– 50 граммов сыра;

– 1 яйцо;

– соль и специи по вкусу;

– примерно 30 граммов цельнозерновой муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

Ствол брокколи натрите на мелкой или крупной терке. Морковь натрите на мелкой терке, сыр также натрите. Добавьте яйцо, соль и специи, после чего хорошо все перемешайте. Затем всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородности. Готовое тесто выкладывайте в хорошо разогретую вафельницу или сковородку и выпекайте примерно 3 – 4 минуты.

Как выбрать брокколи в магазине?

Если речь идет о свежей брокколи, прежде всего стоит оценить ее цвет. Хорошая головка должна быть насыщенно-зеленой, иногда с легким синеватым оттенком, пишет Fruitnerd.

Если соцветия уже желтеют, это знак, что овощ перезрел или долго лежал. Такая брокколи не обязательно испорчена, но вкус у нее будет слабее, а текстура – грубее.

Не менее важна плотность. Свежая брокколи выглядит собранной, упругой, "живой". Соцветия должны быть мелкими, плотно прижатыми друг к другу. Если верхушка растрепанная, мягкая или местами подсохшая, лучше поискать другую.

Хорошая брокколи не должна производить впечатление овоща, который уже несколько дней ждет, пока кто-то наконец обратит на него внимание. С замороженной брокколи все немного иначе. Соцветия в пакете должны быть более-менее отдельными, а не слипшимися в один зеленый ледяной шарик.

Если сквозь упаковку видно, что куски аккуратные, без избытка снега и инея, это уже хороший знак. Стоит также посмотреть на сам цвет – брокколи должна оставаться зеленой. Тусклый, сероватый или желтоватый оттенок свидетельствует, что продукт не самого лучшего качества.

