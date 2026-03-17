Этот рецепт смешивается за несколько минут, без сложных этапов и долгого приготовления, информирует Smachna Dopomoha. В результате получаются невероятные оладьи или вафли – мягкие внутри и приятно румяные снаружи.
Что приготовить из ствола брокколи?
- Время: 20 минут
- Порций: 25
Ингредиенты:
– 1 ствол от брокколи;
– 1 маленькую морковь или пол большой моркови;
– 50 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– соль и специи по вкусу;
– примерно 30 граммов цельнозерновой муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
Приготовление:
- Ствол брокколи натрите на мелкой или крупной терке. Морковь натрите на мелкой терке, сыр также натрите.
- Добавьте яйцо, соль и специи, после чего хорошо все перемешайте.
- Затем всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель и еще раз перемешайте до однородности.
- Готовое тесто выкладывайте в хорошо разогретую вафельницу или сковородку и выпекайте примерно 3 – 4 минуты.
Как выбрать брокколи в магазине?
Если речь идет о свежей брокколи, прежде всего стоит оценить ее цвет. Хорошая головка должна быть насыщенно-зеленой, иногда с легким синеватым оттенком, пишет Fruitnerd.
Если соцветия уже желтеют, это знак, что овощ перезрел или долго лежал. Такая брокколи не обязательно испорчена, но вкус у нее будет слабее, а текстура – грубее.
Не менее важна плотность. Свежая брокколи выглядит собранной, упругой, "живой". Соцветия должны быть мелкими, плотно прижатыми друг к другу. Если верхушка растрепанная, мягкая или местами подсохшая, лучше поискать другую.
Хорошая брокколи не должна производить впечатление овоща, который уже несколько дней ждет, пока кто-то наконец обратит на него внимание. С замороженной брокколи все немного иначе. Соцветия в пакете должны быть более-менее отдельными, а не слипшимися в один зеленый ледяной шарик.
Если сквозь упаковку видно, что куски аккуратные, без избытка снега и инея, это уже хороший знак. Стоит также посмотреть на сам цвет – брокколи должна оставаться зеленой. Тусклый, сероватый или желтоватый оттенок свидетельствует, что продукт не самого лучшего качества.
